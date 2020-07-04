Украинцы смогут получать краткосрочный туристический вид на жительство в Турции. Этот документ позволит оставаться в стране дольше, чем предусматривает соглашение о безвизовом режиме.

Кроме разрешения на оформление краткосрочного вида на жительство Турция вводит для украинцев и другие бонусы. В частности, для тех, кто в стране лечится, намерены упростить визовые требования. Об этом рассказали в пресс-службе МИД .

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О разрешении на получение туристического вида на жительство

3 – 4 июля 2020 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Турции по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

В МИД сообщили, что по результатам переговоров Кулебы и Чавушоглу стало известно следующее:

Украину включили в список стран, чьи граждане имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство.

Турция готова упростить визовые требования для граждан Украины, которые лечатся в Турции.

Также Украина и Турция намерены подготовить соглашение о свободной торговле до заседания Стратегического совета президентов Украины и Турции в 2020 году. К сожалению, дата его проведения пока, из-за пандемии, не известна.

Что надо знать о туристическом виде на жительство

Что такое туристический вид на жительство

Иностранцы могут находиться в Турции в течение срока действия визы или по условиям безвизового соглашения. Украинский турист, напомним, имеет право находиться в Турции 90 дней в течение каждых полгода.

Если же украинец или иной иностранец захочет остаться в Турции дольше, чем позволяет виза или безвиз, то он должен оформить вид на жительство. Самым распространенным видом такого документа является туристический.

Как получить туристический вид на жительство

Чтобы получить вид, надо:

Арендовать квартиру – официально.

Или засвидетельствовать поручителей , которые готовы взять на себя все расходы человека на период проживания в Турции.

Когда один или другой документы готовы, надо заполнить анкету в интернете и собрать необходимый пакет документов:

Паспорта, свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей при необходимости.

Их копии, заверенные у нотариуса переводы на турецкий, обязательно сделанные только на территории Турции.

Обязательно нужна и медицинская страховка на период действия вида на жительство.

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