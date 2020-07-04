Українці в Туреччині зможуть оформляти туристичні посвідки на проживання: що це означає
Українці зможуть отримувати короткострокові туристичні посвідки на проживання у Туреччині. Цей документ дозволить залишатися у країні довше, ніж передбачає угода про безвізовий режим.
Окрім дозволу на оформлення короткострокової посвідки на проживання Туреччина вводить для українців й інші бонуси. Зокрема, для тих, хто у країні лікується, мають намір спростити візові вимоги. Про це розповіли у пресслужбі МЗС.
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Про дозвіл на отримання туристичної посвідки на проживання
3 – 4 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Туреччині на запрошення турецького колеги Мевлюта Чавушоглу.
У МЗС повідомили, що за результатами перемовин Кулеби й Чавушоглу стало відомо таке:
- Україну включили до списку країн, чиї громадяни мають право на отримання короткострокових туристичних посвідок на проживання.
- Туреччина готова спростити візові вимоги для громадян України, які лікуються в Туреччині.
Також Україна й Туреччина мають намір підготувати угоду про вільну торгівлю до засідання Стратегічної ради президентів України та Туреччини у 2020 році. На жаль, дата її проведення наразі, через пандемію, не відома.
Що треба знати про туристичну посвідку на проживання
Що таке туристична посвідка на проживання
Іноземці можуть перебувати у Туреччині протягом терміну дії візи або за умовами безвізової угоди. Український турист, нагадаємо, має право перебувати у Туреччині 90 днів протягом кожних пів року.
Якщо ж українець чи інший іноземець захоче залишитися в Туреччині довше, ніж дозволяє віза чи безвіз, то він повинен оформити посвідку на проживання. Найпоширенішим видом такої посвідки є туристична.
Як отримати туристичну посвідку на проживання
Аби отримати посвідку, треба:
- Орендувати квартиру – офіційно.
- Або ж засвідчити поручителів, які готові взяти на себе всі витрати людини на період проживання у Туреччині.
Коли один або інший документи готові, треба заповнити анкету в інтернеті й зібрати необхідний пакет документів:
- Паспорти, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дітей за потреби.
- Їхні копії, завірені у нотаріуса переклади турецькою, обов'язково зроблені тільки на території Туреччини.
- Обов'язково потрібна і медична страховка на період дії дозволу на проживання.
До слова Кулеба нещодавно розповів, чи вимагатиме Україна компенсації від Росії за анексію Криму
Нагадаємо, Україна з 1 липня вже відновила авіаційне сполучення з Туреччиною. Того ж дня Україна та Туреччина підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.