Українці зможуть отримувати короткострокові туристичні посвідки на проживання у Туреччині. Цей документ дозволить залишатися у країні довше, ніж передбачає угода про безвізовий режим.

Окрім дозволу на оформлення короткострокової посвідки на проживання Туреччина вводить для українців й інші бонуси. Зокрема, для тих, хто у країні лікується, мають намір спростити візові вимоги. Про це розповіли у пресслужбі МЗС.

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Про дозвіл на отримання туристичної посвідки на проживання

3 – 4 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Туреччині на запрошення турецького колеги Мевлюта Чавушоглу.

У МЗС повідомили, що за результатами перемовин Кулеби й Чавушоглу стало відомо таке:

Україну включили до списку країн, чиї громадяни мають право на отримання короткострокових туристичних посвідок на проживання.

Туреччина готова спростити візові вимоги для громадян України, які лікуються в Туреччині.

Також Україна й Туреччина мають намір підготувати угоду про вільну торгівлю до засідання Стратегічної ради президентів України та Туреччини у 2020 році. На жаль, дата її проведення наразі, через пандемію, не відома.

Що треба знати про туристичну посвідку на проживання

Що таке туристична посвідка на проживання

Іноземці можуть перебувати у Туреччині протягом терміну дії візи або за умовами безвізової угоди. Український турист, нагадаємо, має право перебувати у Туреччині 90 днів протягом кожних пів року.

Якщо ж українець чи інший іноземець захоче залишитися в Туреччині довше, ніж дозволяє віза чи безвіз, то він повинен оформити посвідку на проживання. Найпоширенішим видом такої посвідки є туристична.

Як отримати туристичну посвідку на проживання

Аби отримати посвідку, треба:

Орендувати квартиру – офіційно.

– офіційно. Або ж засвідчити поручителів, які готові взяти на себе всі витрати людини на період проживання у Туреччині.

Коли один або інший документи готові, треба заповнити анкету в інтернеті й зібрати необхідний пакет документів:

Паспорти, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дітей за потреби.

Їхні копії, завірені у нотаріуса переклади турецькою, обов'язково зроблені тільки на території Туреччини.

Обов'язково потрібна і медична страховка на період дії дозволу на проживання.

До слова Кулеба нещодавно розповів, чи вимагатиме Україна компенсації від Росії за анексію Криму

Нагадаємо, Україна з 1 липня вже відновила авіаційне сполучення з Туреччиною. Того ж дня Україна та Туреччина підписали угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.