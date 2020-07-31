Минздрав Украины добавил в свой перечень стран "красной" и "зеленой" карантинных зон несуществующие страны. В названии одной из стран сделали ошибку, еще несколько являются спорными территориями, непризнанными официальным Киевом государствами или муниципалитетами других стран.

Так, в перечне стран "красной" и "зеленой" зон за 28 июля Минздрав указал 214 стран, а не 193, которые признаются на уровне ООН. Среди них, в частности, отдельно указаны Гонконг и Тайвань, которые официальная Украина считает частью Китая. На это первым обратил внимание журналист "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

О чем идет речь Минздрав опубликовал список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось

Каких ошибок со странами наделали в Минздраве

Выборочно указали заморские территории Великобритании, Нидерландов и Франции, которые де-факто не имеют статуса независимых государств.

В названии одной из них сделали ошибку – назвали острова Теркс и Кайкос "Турки и Кайкос".

В перечне присутствует "Западная Сахара", которая имеет статус спорной территории – даже не страны или государства.

Одной из стран/государств в документах министерства значится китайская провинция Тайвань. Также отдельной страной в Минздраве считают Гонконг.

Кот-д'Ивуар назвали "Берегом Слоновой Кости", хотя это название страны не используется с середины 1980-х годов.

Выдуманная Минздравом страна – Турки и Кайкос / Скриншот из перечня





Кот-д'Ивуар стал Берегом Слоновой Кости / Скриншот

Еще несколько свидетельств "глубоких познаний" работников Минздрава в географии / Скриншот

Обратите внимание! В заголовке таблицы Минздрава указано, что речь идет именно о странах, а не территориях. Впрочем, постановление правительства от 20 мая обязывает ведомство формировать перечень государств, а не стран.

В чем разница между государством и страной? Разница между государством и страной в том, что страна – это географическое понятие и не предусматривает, что территория, которая так сказывается, является независимой.

Перечень уже удалили с сайта Минздрава / Скриншот

Более того – месяц назад в Минздраве переводили название Caribbean Netherlands как "Карибы Нидерланды", а британские Нормандские острова (Channel Islands) назывались "Канал-острова", африканское государство Того (по-английски – Togo) переводилось как "Идти". Это свидетельствует о том, что в министерстве очевидно воспользовались перечнем стран, найденным в сети, и перевели его на украинский через Google translate.

Минздрав уже убрал составленный с ошибками перечень стран "красной" и "зеленой" зон с сайта.

Заметим, что перечень государств со значительным распространением COVID-19 формирует Министерство здравоохранения и пересматривает каждую неделю. Люди, которые прибыли из стран "красной зоны", обязаны пройти самоизоляцию.