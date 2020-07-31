Міністерство освіти і науки України додало до свого переліку країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон неіснуючі країни. У назві однієї з країн зробили помилку, ще кілька є спірними територіями, невизнаними офіційним Києвом державами або муніципалітетами інших країн.

Так, у переліку країн "червоної" і "зеленої" зон за 28 липня МОЗ вказало 214 країн, а не 193, які визнаються на рівні ООН. Серед них, зокрема, окремо вказані Гонконг і Тайвань, які офіційна Україна вважає частиною Китаю. На це першим звернув увагу журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Про що йдеться МОЗ опублікувало список країн "червоної" та "зеленої" зони: що змінилося

Яких помилок з країнами наробили у МОЗ

Вибірково вказали заморські території Великої Британії, Нідерландів та Франції, які де-факто не мають статусу незалежних держав.

У назві однієї з них зробили помилку – назвали Острови Теркс і Кайкос "Турки і Кайкос".

У переліку присутня "Західна Сахара", яка має статус спірної території – навіть не країни чи держави.

Однією з країн/держав у документах міністерства значиться китайська провінція Тайвань. Також окремою країною у МОЗ вважають Гонконг.

Кот-д’Івуар назвали "Берегом Слонової Кістки", хоча ця назва країни не використовується із середини 1980-х років.



Вигадана МОЗ країна – Турки і Кайкос / Скриншот із переліку



Кот-д'Івуар став Берегом Слонової Кістки / Скриншот



Ще кілька свідчень "глибоких пізнань" працівників МОЗ у географії / Скриншот

Зверніть увагу! У заголовку таблиці МОЗ вказано, що йдеться саме про країни, а не території. Втім, постанова уряду від 20 травня зобов’язує відомство формувати перелік держав, а не країн.

У чому різниця між державою та країною? Різниця між державою й країною в тому, що країна – це географічне поняття і не передбачає, що територія, яка так позначається, є незалежною.



Перелік вже видалили із сайту МОЗ / Скриншот

Ба більше – місяць тому в МОЗ перекладали назву Caribbean Netherlands як "Кариби Нідерланди", а британські Нормандські острови (Channel Islands) мали назву "Канал-острови", водночас, африканська держава Того (англійською – Togo) перекладалася як "Йти". Це свідчить про те, що у міністерстві вочевидь скористалися переліком країн, знайденим в мережі, та переклали його на українську через Google translate.

МОЗ вже прибрало складений із помилками перелік країн "червоної" та "зеленої" зон із сайту.

Зауважимо, що перелік держав зі значним поширенням COVID-19 формує Міністерство охорони здоров'я і переглядає щотижня. Люди, які прибули з країн "червоної зони", зобов'язані пройти самоізоляцію.