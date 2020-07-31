Турки і Кайкос і Берег Слонової Кістки: МОЗ додало неіснуючі країни у перелік карантинних зон
Міністерство освіти і науки України додало до свого переліку країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон неіснуючі країни. У назві однієї з країн зробили помилку, ще кілька є спірними територіями, невизнаними офіційним Києвом державами або муніципалітетами інших країн.
Так, у переліку країн "червоної" і "зеленої" зон за 28 липня МОЗ вказало 214 країн, а не 193, які визнаються на рівні ООН. Серед них, зокрема, окремо вказані Гонконг і Тайвань, які офіційна Україна вважає частиною Китаю. На це першим звернув увагу журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко.
Про що йдеться МОЗ опублікувало список країн "червоної" та "зеленої" зони: що змінилося
Яких помилок з країнами наробили у МОЗ
- Вибірково вказали заморські території Великої Британії, Нідерландів та Франції, які де-факто не мають статусу незалежних держав.
- У назві однієї з них зробили помилку – назвали Острови Теркс і Кайкос "Турки і Кайкос".
- У переліку присутня "Західна Сахара", яка має статус спірної території – навіть не країни чи держави.
- Однією з країн/держав у документах міністерства значиться китайська провінція Тайвань. Також окремою країною у МОЗ вважають Гонконг.
- Кот-д’Івуар назвали "Берегом Слонової Кістки", хоча ця назва країни не використовується із середини 1980-х років.
Вигадана МОЗ країна – Турки і Кайкос / Скриншот із переліку
Кот-д'Івуар став Берегом Слонової Кістки / Скриншот
Ще кілька свідчень "глибоких пізнань" працівників МОЗ у географії / Скриншот
У чому різниця між державою та країною?Різниця між державою й країною в тому, що країна – це географічне поняття і не передбачає, що територія, яка так позначається, є незалежною.
Перелік вже видалили із сайту МОЗ / Скриншот
Ба більше – місяць тому в МОЗ перекладали назву Caribbean Netherlands як "Кариби Нідерланди", а британські Нормандські острови (Channel Islands) мали назву "Канал-острови", водночас, африканська держава Того (англійською – Togo) перекладалася як "Йти". Це свідчить про те, що у міністерстві вочевидь скористалися переліком країн, знайденим в мережі, та переклали його на українську через Google translate.
МОЗ вже прибрало складений із помилками перелік країн "червоної" та "зеленої" зон із сайту.
Зауважимо, що перелік держав зі значним поширенням COVID-19 формує Міністерство охорони здоров'я і переглядає щотижня. Люди, які прибули з країн "червоної зони", зобов'язані пройти самоізоляцію.