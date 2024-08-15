"Нет свободных номеров": единственный оператор Туркменистана прекратил продажу сим-карт

Единственный мобильный оператор Туркменистана остановил продажу сим-карт. Получить их не могут ни новые пользователи, достигшие 16-летнего возраста, ни те, кто давно пользуется услугами оператора.

Речь идет о мобильном операторе "Алтын Асыр", который работает под торговой маркой TMCell. В компании официально не сообщают, почему перестали выдавать сим-карты, однако гражданам говорят, что якобы "нет свободных номеров".

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В Туркменистане невозможно получить сим-карту

Сейчас в Туркменистане невозможно получить сим-карту единственного мобильного оператора в стране. Так, сотрудники компании отказывают 16-летним гражданам, которые получили паспорта, в получении сим-карт, заявляя, что якобы "свободных номеров больше нет". Кроме того, получить сим-карту не могут и старые пользователи. Теперь клиенты TMCell могут только изменить тариф.

Ранее граждане Туркменистана подавали официальные заявки, чтобы купить сим-карту. Однако даже такая функция теперь недоступна.

Стоит отметить, что официально мобильный оператор Туркменистана не сообщал, что нет возможности для увеличения количества новых номеров.

В Туркменистане начали ограничивать продажу сим-карт весной 2023 года. Уже осенью того же года в офисах компании "Алтын Асыр" начали образовываться огромные очереди, а запись была на 9 месяцев вперед.