В Туркменистане потушат "Врата ада", которые пылают более 50 лет

В Туркменистане решили устранить проблему горящего газового кратера "Врата ада" в Дарвазе. Уже много лет в этой местности сгорает огромное количество газа.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству найти решение этой проблемы.

Важно Ворота в ад: уникальный газовый кратер Дарваза в Туркменистане

По словам президента, горящий газовый кратер негативно сказывается на экологии и на здоровье людей, проживающих неподалеку. Также расходуется природный газ, от которого можно получить значительную прибыль.

Мы создаем и продолжаем создавать все необходимые условия для освоения колоссальных запасов углеводородных ресурсов независимого нейтрального отечества в пользу родного народа,

– заявил Бердымухамедов.

Вопрос о закрытии кратера впервые поднимался главой государства еще в 2010 году.

Что известно о горящем газовом кратере

Он зовется в народе "Врата ада" и расположен в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада, является туркменской достопримечательностью, которая привлекает внимание ученых и туристов.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа, и, пробурив скважину, вызвали обвал – верхние слои почвы просто обвалились в подземную пещеру, открыв большую щель, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что впоследствии огонь утихнет. Однако природные газы, вырывающиеся из-под земли, продолжают пылать до сих пор. Диаметр газовой дыры – 60 метров, глубина – около 20.

"Врата ада": карта

В ноябре 2013 года известный путешественник и исследователь Джордж Коронис из Канады спустился на дно кратера для проведения исследований и сбора образцов. Ему удалось найти бактерии, которые живут на дне кратера при высоких температурах. Эти бактерии не встречаются нигде на поверхности Земли и чувствуют себя прекрасно, живя в небольшой экосистеме на дне раскаленного кратера.