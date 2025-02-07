Детали приводит 24 Канал со ссылкой на Polsat.

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Почему против Туска открыли дело

Глава Конституционного трибунала Богдан Свенчковский в среду, 5 февраля, дал пресс-конференцию. На ней рассказал, что в конце января подписал "60-страничное сообщение об обоснованном подозрении в совершении преступления". Кроме Туска, в нем подозревают нескольких министров, спикера Сейма, председателя Сената, членов парламента и сенаторов правящей коалиции, а также некоторых судей и прокуроров.

Все эти люди, по убеждению Свенчковского, с 13 декабря действовали в организованной преступной группе. Они якобы хотели изменить конституционный строй Польши и хотели прекратить деятельность Конституционного трибунала, Национального совета судопроизводства и Верховного суда.

"Радио Свобода" добавляет, что, согласно обвинениям, правительство Туска незаконно завладело государственными СМИ.

Дело в том, что Конституционный трибунал Польши был создан при предыдущем правом правительстве партии "Право и справедливость" (PiS). И Дональд Туск отказался признавать его.

Глава PiS Ярослав Качиньский сказал, что радостно приветствует инициативу главы Конституционного трибунала насчет расследования.

Анджей Дуда заявил: правительство явно нарушало конституцию. Но он не сказал прямо, согласен ли с подозрениями прокуроров в подготовке госпереворота.

Есть реакция Туска на заявления Свенчковского

Сам Туск отреагировал на обвинения своеобразно. Он выложил в соцсети Х видео, где играет в настольный теннис. В кадре премьера спрашивают, мол, вас обвиняют в государственном перевороте. На что Туск чешет ракеткой голову, говорит, чтобы его оставили в покое, потому что у него важные дела, и, смеясь, продолжает играть. Мол, поговорим об этом позже.

Реакция Туска на обвинения в государственном перевороте: смотрите видео

Комментаторы осудили такое поведение премьера. И даже сгенерировали изображение Туска в тюремной робе с ракеткой в руках.