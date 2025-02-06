Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM. В группу, которая будет проводить эксгумацию, вошло около 20 человек, среди них – несколько экспертов из Украины.

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Формирование команды для эксгумации завершается

Основную часть миссии будут составлять эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине. Также к эксгумации присоединятся антропологи, археологи, судебно-медицинские эксперты, генетик и представители Общества древностей Волыни.

По информации издания, в село Пужники, что в Тернопольской области, могут поехать также представители польского Института национальной памяти.

На месте, где будут проводиться раскопки, обустроят научную базу с палатками. Сначала члены миссии снимут первый слой почвы на месте обнаружения человеческих останков, а дальше будут использовать пойдут лопаты и шпатели. Антропологи будут исследовать скелеты сразу на месте.

Это предусматривает установление возраста, пола и причины смерти. Среди прочего, необходимо определить, произошло ли это "насильственным способом". Также будут собраны образцы ДНК для сравнительного исследования,

– говорится в сообщении.

Планируется, что эксгумационные работы продлятся около месяца. Их стоимость оценивается в несколько сотен тысяч злотых.

Когда останки тел убитых и замученных во время Волынской трагедии будут доставлены в Польшу, там планируется перезахоронить их и обустроить места памяти.

Запрет на эксгумацию в Тернопольской области

Между украинцами и поляками возникало немало споров из-за того, что Украина запрещала проводить поиски останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины. Конфликт начался после демонтажа памятника УПА в Грушовице в апреле 2017 года.

Однако Киев выдал первые разрешения на эксгумацию останков польских жертв в конце ноября 2024 года. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о решении о первых эксгумационных работах, а в МИД Украины надеются на дальнейшую реализацию договоренностей с Польшей. Украина не имеет препятствий по поиску и эксгумации останков тел в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями.