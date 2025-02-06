Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM. До групи, яка проводитиме ексгумацію, ввійшло близько 20 осіб, серед яких кілька експертів з України.

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Формування команди для ексгумації завершується

Основну частину місії складатимуть експерти з Поморського медичного університету в Щецині. Також до ексгумації долучаться антропологи, археологи, судово-медичні експерти, генетик і представники Товариства старожитностей Волині.

За інформацією видання, до села Пужники, що на Тернопільщині, можуть поїхати також представники польського Інституту національної пам'яті.

На місці, де проводитимуться розкопки, облаштують наукову базу з наметами. Спочатку члени місії знімуть перший шар ґрунту на місці виявлення людських останків, а далі будуть використовувати підуть лопати та шпателі. Антропологи досліджуватимуть скелети одразу на місці.

Це передбачає встановлення віку, статі та причини смерті. Серед іншого, необхідно визначити, чи відбулося це "насильницьким способом ". Також будуть зібрані зразки ДНК для порівняльного дослідження,

– йдеться в повідомленні.

Планується, що ексгумаційні роботи триватимуть близько місяця. Їхня вартість оцінюється у кілька сотень тисяч злотих.

Коли останки тіл вбитих та закатованих під час Волинської трагедії будуть доставлені в Польщу, там планується перепоховати їх та облаштувати пам’яті місця.

Заборона на ексгумацію в Тернопільській області

Між українцями та поляками виникало немало суперечок через те, що Україна забороняла проводити пошуки останків польських жертв воєн і конфліктів на території України. Конфлікт почався після демонтажу пам’ятника УПА в Грушовіце у квітні 2017 року.

Однак Київ видав перші дозволи на ексгумацію останків польських жертв наприкінці листопада 2024 року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про рішення щодо перших ексгумаційних робіт, а в МЗС України сподіваються на подальшу реалізацію домовленостей з Польщею. Україна не має перешкод щодо пошуків та ексгумації останків тіл у співпраці з відповідними українськими установами.