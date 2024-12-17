Такое заявление польский премьер сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским во Львове во вторник, 17 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РАР.

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Почему Польша не может передать все оружие Украине

Глава польского правительства поблагодарил украинских героев и ветеранов за их готовность защищать не только Украину, но также Польшу и всю Европу. По его мнению, все больше людей в мире понимают важность поддержки нашего государства в этой "героической битве.

В то же время премьер-министр Польши отметил, что борьба украинцев против России является "частью большого цивилизационного столкновения", и Украина всегда сможет рассчитывать на Польшу. Однако Варшава не может дать Киеву все, что имеет, сколько также находится под угрозой.

Мы не можем дать все. Мы в определенном смысле также являемся прифронтовым государством. Польша все чаще становится объектом диверсий, саботажа, гибридных действий, направленных непосредственно против наших граждан, нашего государства,

– заявил он.

Польский премьер также добавил, что враждебные действия России направлены не только в Украину. Напомним, что ранее он заявил, что Польша несет наибольшее бремя среди европейских стран из-за войны в Украине. Он отметил, что именно Польша обеспечивает усиленную оборону границ НАТО с Россией и Беларусью.