Таку заяву польський прем'єр зробив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Львові у вівторок, 17 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РАР.

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Чому Польща не може передати всю зброю Україні

Очільник польського уряду подякував українським героям і ветеранам за їхню готовність захищати не лише Україну, але також Польщу і всю Європу. На його думку, дедалі більше людей у світі розуміють важливість підтримки нашої держави у цій "героїчній битві.

Водночас прем'єр-міністр Польщі наголосив, що боротьба українців проти Росії є "частиною великого цивілізаційного зіткнення", й Україна завжди зможе розраховувати на Польщу. Однак Варшава не може дати Києву усе, що має, скільки також перебуває під загрозою.

Ми не можемо дати все. Ми в певному сенсі також є прифронтовою державою. Польща все частіше стає об'єктом диверсій, саботажу, гібридних дій, спрямованих безпосередньо проти наших громадян, нашої держави,

– заявив він.

Польський прем'єр також додав, що ворожі дії Росії спрямовані не лише в Україну. Нагадаємо, що раніше він заявив, що Польща несе найбільший тягар серед європейських країн через війну в Україні. Він зазначив, що саме Польща забезпечує посилену оборону кордонів НАТО з Росією та Білоруссю.