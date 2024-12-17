Це відбудеться вже у січні. Також польський прем'єр звернувся до партнерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що заявив Туск про допомогу Україні

На пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленський прем'єр Польщі повідомив, що Варшава готує наступну "донацію", після чого уточнив, що вона буде готова у січні 2025 року. Ба більше, за його словами, Польща, ймовірно, буде готова передати "деяку техніку", яка потрібна Силам оборони.

Водночас він закликав світ не спекулювати на можливій поразці України у війні, наголосивши на потребі посилення допомоги нашій державі. За даними Polskie Radio 24, він наголосив, що Україна успішно захищається від російського нападу, "всупереч деяким негідникам".

Я звертаюся до всіх лідерів західного світу – ми всі повинні підтримати Україну в цей час, як ніколи раніше. Припиніть спекулювати про можливу поразку України,

– заявив Дональд Туск.

За його словами, від цієї війни залежить майбутнє України, Польщі та Європи. Він впевнений, що зараз настав час для всього Заходу повірити у власну силу, оскільки, як пояснив Туск, Україна і весь світ заслуговують на справедливий мир, повагу до території та кордонів.