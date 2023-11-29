Туск обвинил правительство Польши в бездействии касательно блокады границы с Украиной

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск обвинил польское правительство в бездействии в ситуации блокирования границы с Украиной.

По его словам, действующее правительство Польши ставит всех в сложнейшую ситуацию. Более того, на замечание журналистов, что его правительству придется столкнуться с этой проблемой через 2 недели, он ответил, что будет решать ее "не через две недели".

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Он пояснил, что уже запланированы встречи с экспертами и теми политиками, которые будут заниматься этими вопросами.

Говоря о назначении нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого, он сказал, что "поскольку они делают вид, что назначили настоящее правительство, то они могли бы притвориться и то, что занимаются реальными проблемами".

Такое бездействие нельзя простить, потому что таким образом мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не заботимся о польских интересах.

– заявил Туск.

Действующее польское правительство пренебрегло интересами народа

Политик также заявил, что партия "Право и справедливость", Моравецкий и Качинский фатально, очень дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли украинскую карту".

Он подчеркнул, что сначала, когда это было уместно, Варшава демонстрировала радикально проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах. По его словам, Польша должна жить в дружбе и поддерживать Украину, однако не пренебрегать собственными интересами.

"Они полностью пренебрегли этим, а когда поняли, что это раздражает людей, начали разыгрывать антиукраинскую карту, а затем отвернулись от проблемы на границе", – сказал Дональд Туск.

Главное о блокаде границы

С 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной польские перевозчики начали акции протеста, пропускают несколько автомобилей в час.

На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медика – Шегини".

В то же время, 28 ноября, пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе Украины с Польшей, возобновил полноценную работу, там начали пропускать грузовики.