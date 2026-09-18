"Люди имеют право знать": Туск предсказал тяжелый период в войне России против Украины

Поздняя осень и зима могут стать самым критическим периодом за все время войны России против Украины. Кремль готовит удары по странам, поддерживающим Киев.

Так выступил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме. Большую часть речи он посвятил угрозе со стороны России и войне в Украине, пишет Onet.

Что планирует Россия против Украины и ее союзников?

Я хочу представить общественности наиболее вероятный сценарий на ближайшие несколько месяцев, поскольку он предполагает серьезные события и требует сосредоточенности, серьезности и психологической готовности пройти сложные испытания,

– заявил премьер.

По его словам, ближайшие несколько месяцев станут самыми тяжелыми за весь период войны России против Украины.

Во-первых, Москва готовит масштабное уничтожение украинской экономики и логистики.

Премьер ожидает постоянных ударов с высокой частотой и интенсивностью по шести крупнейшим украинским городам. Среди целей России, по его словам, также будет железнодорожная инфраструктура.

Во-вторых, по оценкам разведок, Россия также планирует гибридные удары дронами и ракетами по странам, поддерживающим Украину, в частности по Польше.

По словам Туска, Россия может намеренно запускать дроны и ракеты в сторону стран НАТО, но затем заявлять, что их попадание на чужую территорию было случайностью.

Премьер считает, что таким образом Кремль хочет проверить и ослабить готовность стран НАТО применить 5-ю статью.

Отдельно Туск подчеркнул, что Москва не готова к серьезным переговорам о перемирии или прекращении огня, не говоря уже о мире без фактической капитуляции Украины.

По мнению польского политика, по крайней мере до конца зимы Кремль не заинтересован в переговорах.

Напомним, Польша усиливает защиту границы с Украиной. Военные сооружают укрепления и наблюдательные посты возле пунктов пропуска Дорогуск, Медика и Корчова.