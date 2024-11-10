Туск заявил о подготовке США "решений" по Украине: в МИД ответили

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о подготовке США "решений" по Украине. В украинском МИД вспомнили о принципе "ничего об Украине без Украины".

Представитель Министерства иностранных дел отреагировал на заявление Туска. В комментарии 24 Канала отметил, что война идет на украинской земле.

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Что известно о заявлении МИД

Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру,

– заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По его словам, в интересах всех миролюбивых государств – справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международного права, целей и принципов Устава ООН.

Дональд Туск в свою очередь сказал, что скоро станут известны дата и линия прекращения огня. По его словам, план по урегулированию войны в Украине разрабатывают.

Также Дональд Туск заявил, что в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности – о дате прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

Польский премьер сказал во время интервью, что администрация Дональда Трампа будет принимать решения, которые будут знаменовать уменьшение участия США в украинских делах.