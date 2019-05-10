Туск анонсировал экстренный саммит ЕС после выборов в Европарламент

Глава Европейского Совета Дональд Туск анонсировал на 28 мая экстренный саммит Евросоюза, чтобы после выборов в Европарламент выбрать новых руководителей главных институтов ЕС.

Соответствующее заявление Дональд Туск обнародовал в своем Twitter.

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Я собираю экстренный саммит ЕС на 28 мая, чтобы начать процесс назначения следующих лидеров институтов ЕС. Это должно произойти быстро, эффективно и соответствовать нашим соглашениям,

– написал он.

I call a special #EUCO on 28 May to start the process to nominate the next leaders of the EU institutions. This should be swift, effective and in accordance with our Treaties. If consensus proves difficult, I will not shy away from putting these decisions to a vote in June. — Donald Tusk (@eucopresident) 9 травня 2019 р.

Туск добавил, что в случае, если не удастся достичь общего консенсуса, он будет вынужден ставить вопрос о назначении новых лидеров ЕС и в июне.

Выборы в Европарламент состоятся в странах ЕС с 23 до 26 мая, на них выберут 751 депутата. Кстати, в нынешних выборах в Европарламент будет участвовать и Великобритания, несмотря на процесс выхода страны из ЕС.

Ряд экспертов высказывают опасения, что среди британских депутатов в Европарламент могут пройти много евроскептиков и правых популистов, которые будут способствовать росту влияния правых сил.

Интересно, что четверо выходцев из Украины, которые получили гражданство Польши, будут баллотироваться в Европейский парламент на выборах.