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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Туск анонсировал экстренный саммит ЕС после выборов в Европарламент

      6 Читати новину українською
      Дональд Туск
      Дональд Туск / Фото из открытых источников

      Глава Европейского Совета Дональд Туск анонсировал на 28 мая экстренный саммит Евросоюза, чтобы после выборов в Европарламент выбрать новых руководителей главных институтов ЕС.

      Соответствующее заявление Дональд Туск обнародовал в своем Twitter.

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      Я собираю экстренный саммит ЕС на 28 мая, чтобы начать процесс назначения следующих лидеров институтов ЕС. Это должно произойти быстро, эффективно и соответствовать нашим соглашениям,
      – написал он.

      Туск добавил, что в случае, если не удастся достичь общего консенсуса, он будет вынужден ставить вопрос о назначении новых лидеров ЕС и в июне.

      Выборы в Европарламент состоятся в странах ЕС с 23 до 26 мая, на них выберут 751 депутата. Кстати, в нынешних выборах в Европарламент будет участвовать и Великобритания, несмотря на процесс выхода страны из ЕС.

      Ряд экспертов высказывают опасения, что среди британских депутатов в Европарламент могут пройти много евроскептиков и правых популистов, которые будут способствовать росту влияния правых сил.

      Интересно, что четверо выходцев из Украины, которые получили гражданство Польши, будут баллотироваться в Европейский парламент на выборах.

      blog_ava
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      9 мая
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      Теги: Новости политики Европарламент Европа Дональд Туск
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