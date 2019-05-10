Туск анонсировал экстренный саммит ЕС после выборов в Европарламент
Глава Европейского Совета Дональд Туск анонсировал на 28 мая экстренный саммит Евросоюза, чтобы после выборов в Европарламент выбрать новых руководителей главных институтов ЕС.
Соответствующее заявление Дональд Туск обнародовал в своем Twitter.
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Я собираю экстренный саммит ЕС на 28 мая, чтобы начать процесс назначения следующих лидеров институтов ЕС. Это должно произойти быстро, эффективно и соответствовать нашим соглашениям,
– написал он.
Туск добавил, что в случае, если не удастся достичь общего консенсуса, он будет вынужден ставить вопрос о назначении новых лидеров ЕС и в июне.
Выборы в Европарламент состоятся в странах ЕС с 23 до 26 мая, на них выберут 751 депутата. Кстати, в нынешних выборах в Европарламент будет участвовать и Великобритания, несмотря на процесс выхода страны из ЕС.
Ряд экспертов высказывают опасения, что среди британских депутатов в Европарламент могут пройти много евроскептиков и правых популистов, которые будут способствовать росту влияния правых сил.
Интересно, что четверо выходцев из Украины, которые получили гражданство Польши, будут баллотироваться в Европейский парламент на выборах.