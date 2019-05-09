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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Что Евросоюз ожидает от Зеленского на должности президента: заявление Туска

      93 Читати новину українською
      В Евросоюзе рассказали, чего ждут от Зеленского
      В Евросоюзе рассказали, чего ждут от Зеленского / Коллаж 24 канала

      Президент Европейского совета Дональд Туск рассказал, что ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского последовательности в проевропейском курсе Украины.

      Туск во время неформального саммита ЕС в Румынии отметил, что Союз пока оценивает, какие последствия будут иметь президентские выборы в Украине и готов ли Зеленский продолжать европейский путь развития страны, передает УНИАН.

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      То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение,
      – подчеркнул Туск.

      По словам президента Евросовета, пока рано оценивать политическую ситуацию в Украине.

      "Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым президентом", – подытожил он.

      Заметим, после президентских выборов в Украине Дональд Туск провел телефонный разговор с их победителем Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Он заверил новоизбранного президента в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину, ждет сотрудничества и саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве в июле.

      Почему Украина не изменит курс на ЕС? Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что внешний курс государства в направлении интеграции в Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции и его поддерживает большинство украинцев. Следовательно, этот путь является необратимым и ни одна смена высшего руководства страны не может изменить его.

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента?Зеленский заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний  лишать мандатов.

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Дональд Туск Выборы Президента 2019 Евросоюз
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