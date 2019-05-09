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      Що Євросоюз очікує від Зеленського на посаді президента: заява Туска

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      У Євросоюзі розповіли, чого очікують від Зеленського
      У Євросоюзі розповіли, чого очікують від Зеленського / Колаж 24 каналу

      Президент Європейської ради Дональд Туск розповів, що очікує від новообраного президента Володимира Зеленського послідовності в проєвропейському курсі України.

      Туск під час неформального саміту ЄС в Румунії зауважив, що Союз наразі оцінює, які наслідки матимуть президентські вибори в Україні і чи готовий Зеленський продовжувати європейський шлях розвитку країни, передає УНІАН.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну

      Те, що я знаю, принаймні, чув чіткі заяви Зеленського про те, що він готовий продовжувати європейську інтеграцію. Я сподіваюся, він буде послідовним. Мені потрібно більше часу оцінити цей намір,
      – підкреслив Туск.

      За словами президента Євроради, поки зарано оцінювати політичну ситуацію в Україні.

      "Для мене дуже рано оцінювати політичні наслідки після виборів в Україні. У мене була тільки одна телефонна розмова з новим президентом", – підсумував він.

      Зауважимо, після президентських виборів в Україні Дональд Туск провів телефонну розмову з їх переможцем Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенком. Він запевнив новообраного президента у тому, що ЄС незмінно підтримує Україну, чекає на співпрацю та саміт Україна-ЄС, який пройде у Києві в липні.

      Чому Україна не змінить курс на ЄС? Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що зовнішній курс держави у напрямку інтеграції до Євросоюзу і НАТО закріплений у Конституції та його підтримує більшість українців. Відтак, цей шлях є незворотнім і жодна зміна вищого керівництва країни не може змінити його.

      Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Зеленський заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Туск Євросоюз Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
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