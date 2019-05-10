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      Туск анонсував екстрений саміт ЄС після виборів до Європарламенту

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      Дональд Туск
      Дональд Туск / Фото з відкритих джерел

      Глава Європейської Ради Дональд Туск анонсував на 28 травня екстрений саміт Євросоюзу, щоб після виборів до Європарламенту вибрати нових керівників головних інститутів ЄС.

      Відповідну заяву Дональд Туск оприлюднив у своєму Twitter.

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      Я скликаю екстрений саміт ЄС на 28 травня, щоб почати процес призначення наступних лідерів інститутів ЄС. Це повинно відбутися швидко, ефективно і відповідати нашим угодам,
      – написав він.

      Туск додав, що у випадку, якщо не вдасться досягти спільного консенсусу, він буде вимушений ставити питання про призначення нових лідерів ЄС і в червні.

      Вибори до Європарламенту відбудуться в країнах ЄС з 23 до 26 травня, на них виберуть 751 депутата. До речі, в цьогорічних виборах до Європарламенту братиме участь і Великобританія, незважаючи на процес виходу країни з ЄС.

      Низка експертів висловлюють побоювання, що серед британських депутатів до Європарламенту можуть пройти багато євроскептиків і правих популістів, які сприятимуть зростанню впливу правих сил. 

      Цікаво, що четверо вихідців з України, які отримали громадянство Польщі, балотуватимуться до Європейського парламенту на виборах.

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      Теги: Новини політики Європарламент Європа Дональд Туск
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