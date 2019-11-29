Туск покидает пост президента Европейского Совета: прощальное видео

Президент Европейского совета Дональд Туск попрощался со своей должностью, опубликовав видео с пробежки.

На нем Туск бежит по улицам Брюсселя, на фоне которых ретроспективно упоминаются события и факты за время его каденции.

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"Это был настоящий забег! Через 5 лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передам дела Шарлю Мишелю. Удачи, Шарль!", – написал политик в Twitter.

It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.



Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz — Donald Tusk (@eucopresident) November 28, 2019

1 декабря Дональд Туск уйдет с поста президента Европейского Совета. Он станет главой Европейской народной партии. Политик будет первым восточноевропейцем, который займет эту должность.

Что известно о Европейской народной партии?Объединяет консервативные и центристские политические силы, в частности Христианско-демократический союз, который до недавнего времени возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.



За последние 20 лет ЕНП имела наибольшее представительство в Европейском парламенте.



На последних выборах в мае 2019 года она заняла первое место и получила 179 мест из 751.