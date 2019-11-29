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      Туск покидает пост президента Европейского Совета: прощальное видео

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      Дональд Туск / MARCUS ERICSSON / AFP

      Президент Европейского совета Дональд Туск попрощался со своей должностью, опубликовав видео с пробежки.

      На нем Туск бежит по улицам Брюсселя, на фоне которых ретроспективно упоминаются события и факты за время его каденции.

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      "Это был настоящий забег! Через 5 лет пришло время попрощаться со всеми вами. Завтра я передам дела Шарлю Мишелю. Удачи, Шарль!", – написал политик в Twitter.

      1 декабря Дональд Туск уйдет с поста президента Европейского Совета. Он станет главой Европейской народной партии. Политик будет первым восточноевропейцем, который займет эту должность.

      Что известно о Европейской народной партии?Объединяет консервативные и центристские политические силы, в частности Христианско-демократический союз, который до недавнего времени возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.

      За последние 20 лет ЕНП имела наибольшее представительство в Европейском парламенте.

      На последних выборах в мае 2019 года она заняла первое место и получила 179 мест из 751.

      Дональд Туск всегда поддерживал Украину, осуждая агрессивную внешнюю политику России. Зимой он выступил с мощной речью в Верховной Раде и отметил, что украинцы выстояли в самый тяжелый момент в истории – начале агрессии РФ и продолжают решительно противостоят враждебности Кремля.

      Летом европейский политик вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Станицу Луганскую, когда там началось разведение сил со стороны украинских военных и пророссийских боевиков. После поездки на Восток Украины Дональд Туск обвинил Россию в гуманитарных проблемах на Донбассе.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Европа Евросоюз Европарламент Дональд Туск
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