Туск залишає посаду президента Європейської Ради: прощальне відео

Президент Європейської ради Дональд Туск попрощався зі своєю посадою, опублікувавши відео з пробіжки.

На ньому Туск біжить вулицями Брюсселя, на тлі яких ретроспективно згадуються події та факти за часів його каденції.

Читайте також: Росія – не стратегічний партнер, але стратегічна проблема, – Туск

"Це був справжній забіг! Через 5 років прийшов час попрощатися з усіма вами. Завтра я передам справи Шарлю Мішелю. Удачі, Шарль!", – написав політик у Twitter.

It was quite a run! After 5 years, it's time to say goodbye to all of you.



Tomorrow I hand over to @CharlesMichel. Bon courage, Charles! pic.twitter.com/jEZRJ7f9Mz — Donald Tusk (@eucopresident) November 28, 2019

1 грудня Дональд Туск піде з посади президента Європейської Ради. Він стане головою Європейської народної партії. Політик буде першим східноєвропейцем, який обійме цю посаду.

Що відомо про Європейську народну партію?Об’єднує консервативні та центристські політичні сили, зокрема Християнсько-демократичний союз, який донедавна очолювала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.



За останні 20 років ЄНП мала найбільше представництво в Європейському парламенті.



На останніх виборах у травні 2019 року вона посіла перше місце й здобула 179 місць із 751.

Дональд Туск завжди підтримував Україну, засуджуючи агресивну зовнішню політику Росії. Взимку він виступив з потужною промовою у Верховній Раді та наголосив, що українці вистояли у найважчий момент в історії – початок агресії РФ та продовжують рішучо протистоять ворожості Кремля.