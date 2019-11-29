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      Туск залишає посаду президента Європейської Ради: прощальне відео

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      Дональд Туск / MARCUS ERICSSON / AFP

      Президент Європейської ради Дональд Туск попрощався зі своєю посадою, опублікувавши відео з пробіжки.

      На ньому Туск біжить вулицями Брюсселя, на тлі яких ретроспективно згадуються події та факти за часів його каденції.

      Читайте також: Росія – не стратегічний партнер, але стратегічна проблема, – Туск

      "Це був справжній забіг! Через 5 років прийшов час попрощатися з усіма вами. Завтра я передам справи Шарлю Мішелю. Удачі, Шарль!", – написав політик у Twitter.

      1 грудня Дональд Туск піде з посади президента Європейської Ради. Він стане головою Європейської народної партії. Політик буде першим східноєвропейцем, який обійме цю посаду. 

      Що відомо про Європейську народну партію?Об’єднує консервативні та центристські політичні сили, зокрема Християнсько-демократичний союз, який донедавна очолювала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

      За останні 20 років ЄНП мала найбільше представництво в Європейському парламенті.

      На останніх виборах у травні 2019 року вона посіла перше місце й здобула 179 місць із 751.

      Дональд Туск завжди підтримував Україну, засуджуючи агресивну зовнішню політику Росії. Взимку він виступив з потужною промовою у Верховній Раді та наголосив, що українці вистояли у найважчий момент в історії – початок агресії РФ та продовжують рішучо протистоять ворожості Кремля. 
       
      Влітку європейський політик разом з Президентом України Володимиром Зеленським відвідав Станицю Луганську, коли там почалося розведення сил зі сторони українських військових та проросьйських бойовиків. Після поїздки на Схід України Дональд Туск  звинуватив Росію в гуманітарних проблемах на Донбасі.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Дональд Туск Європарламент Євросоюз Європа
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