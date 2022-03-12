Тут ужас, полка не осталось, командира убили, буду увольняться, – оккупант резко захотел домой

Украинские силы продолжают перехватывать разговоры оккупантов с родными и друзьями. Большая часть из них боится встречи с ВСУ и планирует побег или сдачу в плен.

Российские оккупанты деморализованы, их настроенность на дальнейшее наступление тает с каждым днем. Наши храбрые воины разбивают их вдребезги, поэтому выжившие снова бросаться в бой не спешат.

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"Буду увольняться"

Нашим силам удалось перехватить разговор оккупанта с матерью. Он больше не хочет воевать и мечтает об эвакуации, чтобы написать рапорт на увольнение.

Тут ужас, еле концы с концами свожу. Командира полка нет, убили. У нас в полку ничего не осталось. В Ставрополе каждый день 200-х хоронят. Нас эвакуируют 14 - 15 марта, буду писать рапорт на увольнение,

– сказал оккупант.

Разговор оккупанта с матерью: видео

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