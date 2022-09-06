Во время войны в Одесской области высохли заповедные озера академика Зайцева: шокирующие фото

Во время войны в конце лета высохли озера академика Ювеналия Зайцева. Они были уникальным украшением Тузловских лиманов.

Уникальные озера высохли из-за ряда факторов, а прежде всего – из-за человеческого. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор и научный журналист Иван Русев.

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Почему высохли озера Ювеналия Зайцева

Озера академика Ювеналия Зайцева – это уникальная и заповедная система мелких внутренних озер возле песчаной пересыпи "Балатон", расположенная в низовьях лимана Алибей на границе с лиманом Шагани и Карачаус. Решением научно-технического совета НПП "Тузловские лиманы" принято назвать эти озера – заповедными озерами академика Ювеналия Зайцева.

Кроме того, что 24 февраля 2022 года оккупанты минировали и загрязняли Черное море и убивали сонарами дельфинов, на фоне войны в конце лета также высохли и озера академика Ювеналия Зайцева.

Ученый объяснил, что это происходит от того, что в этом году вода в лиманы и озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы.

Также в этом году крайне низкий уровень воды реки Дунай, и поэтому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает, не пополняя озера.

При этом нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

Кроме военных действий, одной из причин отсутствия водообмена является тот факт, что Одесская ОГА, а именно заместитель главы ОГА Олег Муратов и Департамент экологии ОГА Павел Буланович противозаконно блокировали выдачу разрешений местным рыбакам, которые готовы были за свои средства сделать такую важную природоохранную работу, о чем я писал раньше, и открыть прорву. Но этого не произошло,

– заявил Иван Русев.

Таким образом, рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов, на фоне отсутствия водообмена, привело к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи сады галагазов.

Я голос безголосой природы, и я, как и многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться и за природу и за мою страну Украину до победного конца. Украина обязательно возродится! Мы вместе с бесстрашной украинской армией, каждый как может, должны защищать свою землю от вероломных варваров – от российской империи зла,

– сказал ученый.

Как выглядят сейчас озера Ювеналия Зайцева: фото

*первое фото – 2018 год. Следующие фото – август 2022 года.

россияне оккупировали 8 заповедников и 12 национальных парков

По состоянию на начало сентября под российской оккупацией находятся 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков. В частности, под оккупацией оказались Джарылгач, Кинбурнская коса, Аскания Нова и национальный парк "Святые горы". Ситуация там катастрофическая. Уникальные памятки природы просто исчезают с лица земли.

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