Унікальні озера висохли через низку факторів, а насамперед – через людський. Про це повідомив доктор біологічних наук, професор та науковий журналіст Іван Русев.

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Довідка. Озера академіка Ювеналія Зайцева – це унікальна та заповідна система дрібних внутрішніх озер біля піщаного пересипу "Балатон", розташована в низов'ях лиману Алібей на межі з лиманом Шагані та Карачаус. Рішенням науково-технічної ради НПП "Тузловські лимани" прийнято назвати ці озера – заповідними озерами академіка Ювеналія Зайцева.

Чому висохли озера Ювеналія Зайцева

Крім того, що 24 лютого 2022 року окупанти мінували та забруднювали Чорне море та вбивали сонарами дельфінів, на тлі війни в кінці літа також висохли й озера академіка Ювеналія Зайцева.

Вчений пояснив, що це відбувається від того, що в цьому році вода в лимани й озера майже не поступає ззовні. Не було і стоку прісної води по малих річках в лимани.

Також цьогоріч вкрай низький рівень води річки Дунай і тому вода в лимани Джантшейський та Малий Сасик теж не поступає, не поповнюючи озера.

При цьому немає водообміну між Чорним морем та Тузловськими лиманами.

Окрім військових дій, одною з причин відсутності водообміну, є той факт, що Одеська ОДА, а саме заступник очільника ОДА Олег Муратов та Департамент екології ОДА Павло Буланович протизаконно блокували видачу дозволів місцевим рибалкам, які готові були за свої кошти зробити таку важливу природоохоронну роботу, про що я писав раніше і відкрити прорву. Але цього не сталося,

– заявив Іван Русев.

Таким чином рибалки лишилися без риби, а випарювання води з лиманів, на фоні відсутності водообміну, призвело до повного висихання заповідних озер, де були зосереджені унікальні пташині садочки галагазів.

Я є голос безголосої природи, і я, як і багато моїх колег і друзів в Україні і за кордоном, боротимусь і за природу, і за мою країну Україну до переможного кінця. Україна обов’язково відродиться! Ми разом із безстрашною українською армією, кожен як може, повинні захищати свою землю від віроломних варварів – від російської імперії зла,

– сказав вчений.

Як виглядають зараз озера Ювеналія Зайцева: фото

*перше фото – 2018 рік. Наступні фото – серпень 2022.

росіяни окупували 8 заповідників та 12 національних парків

Станом на початок вересня під російською окупацією перебувають 8 українських заповідників та 12 національних природних парків. Зокрема під окупацією опинились: Джарилгач, Кінбурнська коса, Асканія Нова та національний парк "святі гори". Ситуація там катастрофічна. Унікальні пам'ятки природи просто зникають з обличчя землі.

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