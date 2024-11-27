Но всем наплевать: в Тверской области более 1000 семей неделю выживают без электричества

В результате сильного снегопада в Тверской области более тысячи семей оказались без электроэнергии. Ремонтные работы идут очень медленно, а власти и экстренные службы не спешат решать проблему.

Так, россияне сидят без света уже как неделю – а жалобы местных жителей не дают результата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Снегопад оставил без света десятки сел Тверской области

Так, около недели назад в Тверской области произошел настоящий погодный коллапс. Регион накрыла метель со снегом, в результате чего на провода поналипало до 10 сантиметров снега. Некоторые провода оборвали деревья, которые упали от ветра.

Из-за непогоды без света осталось 53 села. Там все было завязано на электроэнергии. Теперь у россиян не работают туалеты, а также нет воды – потому что не работают насосные станции. Более того, без света не работают и отопительные котлы. Из-за этого температура в домах опустилась до 3 – 7 градусов.

В Тверской области проблемы с проводами: смотрите видео

Экстренные службы 21 ноября обещали исправить все до "23 часов следующего дня". Но уже как неделю никаких изменений не фиксируют.

В селе Пищалкино смогли выполнить обещание, но лишь частично: починили один из двух трансформаторов, а до второго не дошли, из-за чего свет появился лишь у половины поселения. Но радость длилась недолго – уже в ночь на 24 ноября ремонтируемый кабель порвался и остался лежать на дороге.

Электрики приходят крайне редко и сообщают местным, что сотрудников аварийных служб не хватает, поэтому восстановление длится так долго.