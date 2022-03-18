Дмитрий Полянский регулярно оправдывается и распространяет дезинформацию относительно действий России в Украине. Но заблокировали его из-за поста, в котором он опровергал причастность России к удару по роддому в Мариуполе.

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О том, что твиттер решил его заблокировать, сообщил сам Полянский в своем телеграм-канале. В своей публикации за 9 марта он разгонял фейкову информацию о том, что в мариупольском роддоме сидели "нацисты", а врачи и пациенты покинули медицинское учреждение. И якобы что информация о жертвах – фейк.

Социальная сеть попросила удалить этот пост. Полянский отказался это делать, поэтому его просто заблокировали.

Обстрел детской больницы в Мариуполе: главное

9 марта россияне нанесли циничный авиаудар по детской больнице в Мариуполе. Оккупанты полностью уничтожили роддом, больницу, детское отделение и терапию.

Тогда погибли три человека, среди них – ребенок. 17 украинцев получили ранения.

Это было не случайно. Позже оказалось, что за 4 часа до обстрела российские пропагандисты говорили, что там скрываются нацисты. Но там находились только женщины, дети, роженицы и медперсонал.

После этого российские пропагандисты распространяли много различных фейковых сообщений об этом обстреле. В частности они утверждали, что фотографии и видео с места трагедии якобы "постановление". Но правду знает весь мир.

Ужасные кадры из больницы после удара / Фото Мстислава Чернова и Евгения Малолетки:

Как выглядит детская больница в Мариуполе после обстрела: смотрите видео