Дмитро Полянський регулярно виправдовується та поширює дезінформацію щодо дій Росії в Україні. Але заблокували його через пост, у якому він спростовував причетність Росії до удару по пологовому будинку в Маріуполі.

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Про те, що твітер вирішив його заблокувати, повідомив сам Полянський у своєму телеграм-каналі. У своїй публікації за 9 березня він розганяв фейкову інформацію про те, що в маріупольському пологовому сиділи "нацисти", а лікарі та пацієнти покинули медичний заклад. І нібито що інформація про жертви – фейк.

Соціальна мережа попросила видалити цей пост. Полянський відмовився це робити, тож його просто заблокували.

Обстріл дитячої лікарні у Маріуполі: головне

9 березня росіяни завдали цинічного авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі. Окупанти повністю знищили пологовий будинок, лікарню, дитяче відділення і терапію.

Тоді загинуло троє людей, серед них – дитина. 17 українців отримали поранення.

Це було не випадково. Пізніше виявилось, що за 4 години до обстрілу російські пропагандисти казали, що там переховуються нацисти. Але там перебували лише жінки, діти, породіллі та медперсонал.

Після цього російські пропагандисти поширювали багато різних фейкових повідомлень про цей обстріл. Зокрема вони стверджували, що фотографії та відео з місця трагедії нібито "постанова". Але правду знає весь світ.

Жахливі кадри з лікарні після удару / Фото Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки:

Як виглядає дитяча лікарня в Маріуполі після обстрілу: дивіться відео