Дмитро Полянський регулярно виправдовується та поширює дезінформацію щодо дій Росії в Україні. Але заблокували його через пост, у якому він спростовував причетність Росії до удару по пологовому будинку в Маріуполі.
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Про те, що твітер вирішив його заблокувати, повідомив сам Полянський у своєму телеграм-каналі. У своїй публікації за 9 березня він розганяв фейкову інформацію про те, що в маріупольському пологовому сиділи "нацисти", а лікарі та пацієнти покинули медичний заклад. І нібито що інформація про жертви – фейк.
Соціальна мережа попросила видалити цей пост. Полянський відмовився це робити, тож його просто заблокували.
Обстріл дитячої лікарні у Маріуполі: головне
- 9 березня росіяни завдали цинічного авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі. Окупанти повністю знищили пологовий будинок, лікарню, дитяче відділення і терапію.
- Тоді загинуло троє людей, серед них – дитина. 17 українців отримали поранення.
- Це було не випадково. Пізніше виявилось, що за 4 години до обстрілу російські пропагандисти казали, що там переховуються нацисти. Але там перебували лише жінки, діти, породіллі та медперсонал.
- Після цього російські пропагандисти поширювали багато різних фейкових повідомлень про цей обстріл. Зокрема вони стверджували, що фотографії та відео з місця трагедії нібито "постанова". Але правду знає весь світ.
Жахливі кадри з лікарні після удару / Фото Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки:
Як виглядає дитяча лікарня в Маріуполі після обстрілу: дивіться відео