В твиттере появился официальный аккаунт Крыма

В популярной соцсети твиттер появился официальный аккаунт временно оккупированного Крыма. Аккаунт уже получил галочку верификации.

Официальная страница Крыма называется "Crimea/Крым". В ленте много сообщений в поддержку Украины.

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Одно из последних сообщений очень оптимистичное:

Хм, я думаю, что мое возвращение в Украину приближается.

Также в аккаунте публикуют информацию о войне России против Украины.

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