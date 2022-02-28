В твиттере появился официальный аккаунт Крыма
28 февраля 2022 , 19:04Читати новину українською
Источник:твиттер Crimea
В популярной соцсети твиттер появился официальный аккаунт временно оккупированного Крыма. Аккаунт уже получил галочку верификации.
Официальная страница Крыма называется "Crimea/Крым". В ленте много сообщений в поддержку Украины.
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Одно из последних сообщений очень оптимистичное:
Хм, я думаю, что мое возвращение в Украину приближается.
Также в аккаунте публикуют информацию о войне России против Украины.
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