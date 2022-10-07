"Ошибка Хрущева" от Маска – это привычный жаргон КГБ, – Пионтковский

Твит Илона Маска вызвал бурную реакцию в мире. Однако никто не задумался о том, откуда он вообще знает так называемую ошибку Хрущева, что было обычным жаргоном КГБ.

Такое мнение 24 каналу высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось, что Маск выдал, что на Востоке Украины жители "предпочитают" Россию.

К теме Фактор Маска уже не тот: почему от сотрудничества с миллиардером отказались крупные компании

В твите Маска – след КГБ

Пионтковский рассказал, что твит Маска – это очередной вброс от России, поскольку там заметен след КГБ. Откуда парень, который вырос в ЮАР и занимался воздухоплаванием и космосом знает об "ошибке Хрущева"? Никто из американских политологов не пользуется этим выражением. Это жаргон КГБ, который всю жизнь обвиняет Хрущева, что он украинец и сдал Крым. "Ошибка Хрущева" выдает, что это писали совсем другие люди.

Кто-нибудь может быть возле Маски, скорее всего красивая женщина, оказывающая на него влияние. Якобы, из лучших соображений, надо спасать мир от ядерной катастрофы. Но "ошибка Хрущева" – нужно расстрелять тех КГБшников, которые готовили операцию с Маском,

– отметил российский публицист.

Российский оппозиционный политик добавил, что эти КГБшники допустили ужасные ошибки. Во-первых, об "ошибке Хрущева", а во-вторых – вопросом водоснабжения в Крым, о чем Маск и не догадывался. Это отчаяние, и оно бесполезно.

Пионтковский о том, что "ошибка Хрущева" от Маска – это жаргон КГБ: смотрите видео

Ядерный шантаж работает лучше, чем удар

Он также рассказал, что угроза ядерного удара работает лучше самого удара. Он не несет никакой военной цели. Да, он может разрушить украинский город, но от этого украинцы и Запад не прекратят бороться с Путиным. Напротив. За это Путина вообще убьют. Да и сам он не может отдать такой приказ, это сверхсложная система, в которой вовлечено минимум 20 офицеров, и не все они сумасшедшие.

"Шантаж работал 15 лет. Именно из-за ядерного шантажа Украину и Грузию не приняли в НАТО еще в 2009 году, не было реакции на войну в Грузии, на аннексию Крыма и т.д.", – отметил Пионтковский.

Твит Илона Маска: последние новости