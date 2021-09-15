Творить добро и заботиться о военных, – Епифаний возглавил молебен перед собранием капелланов

Митрополит Епифаний совершил молебен перед учебно-методическим собранием капелланов. Митрополит Киевский и всея Украины заявил, что на военных капелланах лежит большая ответственность – заботиться о военнослужащих.

Молебен состоялся 14 сентября в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Епифаний выразил надежду на принятие в Верховной Раде законопроекта о военном капелланстве.

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Епифаний обратился к военным капелланам

Епифаний рассказал, что Бог дает время и"каждый из нас выбирает ту вечность, в которой он будет пребывать".

Поэтому, используя свое время, мы должны творить добро, дела милосердия, исполнять закон Божий. На нас, священнослужителях, лежит еще большая ответственность: учить, проповедовать, духовно заботиться о народе, особенно о наших военнослужащих, которые сейчас там, на передовой, защищают наши границы,

– подчеркнул Предстоятель.

Он также добавил, что надеется на то, что Верховная Рада примет во втором чтении законопроект о военном капелланстве. Кстати, военных капелланов могут приравнять к военнослужащим.

Епифаний совершил молебен перед учебно-методическим собранием капелланов / Фото ПЦУ

Что известно про законопроект о капелланах

В январе 2021 года в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, который приравнивает статус военных капелланов к военнослужащим. Ранее внести такие изменения призвала глава Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Таким образом, военные капелланы смогут получить соответствующие социальные гарантии. Также будут установлены требования к людям, которые могут стать военными капелланами.

В мае 2021 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон о военном капелланстве. Если его примут, то образуют Службу военного капелланства как самостоятельное структурное подразделение в составе воинских формирований. Также закрепят статус капелланов как военнослужащих.

Законопроект №4626 поддержали 299 нардепов. Также закон определит организационно-правовые основы взаимодействия воинских формирований и религиозных организаций.

Учебно-методические сборы капелланов продлятся до 17 сентября включительно. В рамках мероприятия состоятся лекции и круглые столы, к которым также привлечены представители Государственной пограничной службы Украины, представители других конфессий и религий, психологи.