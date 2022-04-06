Twitter больше не будет распространять или рекомендовать аккаунты российского правительства

Twitter больше не будет распространять и не будет рекомендовать аккаунты российского правительства. В частности говорится о домашней хронологии, обзоре, поиске и других местах сервиса.

Соответствующая информация появилась на сайте твиттера вечером 6 апреля. Такое решение было принято из-за полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Twitter не будет распространять и не будет рекомендовать учетные записи российского правительства

Учетные записи, которыми руководит российское правительство, больше не будут "распространяться или рекомендоваться людям в Twitter, в том числе в домашней хронологии, обзоре, поиске и других местах сервиса",

– говорится в сообщении.

Более того, Twitter заявил, что не будет распространять и не будет рекомендовать аккаунты тех правительств, которые "вовлечены в вооруженные межгосударственные конфликты".

В компании сообщили, что такую ​​политику ввели впервые против России из-за полномасштабной войны, которую Москва начала против Украины.

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