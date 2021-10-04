"Twitter поздравляет всех": как пользователи отреагировали на глобальный сбой в работе соцсетей

Сбой в работе самых популярных социальных сетей Instagram и Facebook стал поводом для многочисленных шуток, мемов и фотожаб. Основной темой для этого является то, что Twitter один из немногих, кто продолжает свою работу. Кроме того, активность соцсети невероятно возросла.

Пользователи буквально со всех уголков мира шутят о сбое в работе соцсетей. К этому присоединилась даже администрация Twitter, который в вечер 4 октября фактически стал самой популярной социальной сетью.

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Шутили не только пользователи соцсетей

Шутки об Instagram и Facebook буквально заполонили ленту Twitter. Хетштег #facebookdown – самый популярный в соцсети. Под ним обычно публикуют мемы.

Администрация Twitter решила не отставать в уровне сарказма, поэтому в связи с резким увеличением количества пользователей, решил поздравить всех.



Twitter поздравил всех новых пользователей, что рассмешило пользователей, потому что шутка вышла из-под контроля / Скриншот

Укрпочта тоже решила пошутить / Скриншот



Другие компании решили не отставать от тенденции / Скриншот

Вниманием не обошли даже Viber / Скриншот

Темы сбоя работы соцсетей не обошли и в фанклубе Евровидения / Скриншот

Жемчуг народного творчества

В соцсетях уже успели использовать популярные фильмы, сериалы и уже известные мемы, которые теперь получили вторую жизнь. Предлагаем вам яркую подборку.



Вот такие лайфхаки предлагают пользователям соцсетей / Твиттер V. Yistalo



Легендарные мемы получили второе дыхание / Скриншот



В ход пошли кадры с корейской дорамы "Игра в кальмара" / Твитер Vipin Sharma



Не забыли и пошутить о тех, чья работа как раз таки в соцсетях / Твитер пани Мария



И в завершение – шутки о том, что Twitter похоронил конкурентов / Твитер Mohammad sojib

Хорошего вечера!