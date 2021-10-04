"Twitter поздравляет всех": как пользователи отреагировали на глобальный сбой в работе соцсетей
Источник:24 канал
Сбой в работе самых популярных социальных сетей Instagram и Facebook стал поводом для многочисленных шуток, мемов и фотожаб. Основной темой для этого является то, что Twitter один из немногих, кто продолжает свою работу. Кроме того, активность соцсети невероятно возросла.
Пользователи буквально со всех уголков мира шутят о сбое в работе соцсетей. К этому присоединилась даже администрация Twitter, который в вечер 4 октября фактически стал самой популярной социальной сетью.
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Шутили не только пользователи соцсетей
Шутки об Instagram и Facebook буквально заполонили ленту Twitter. Хетштег #facebookdown – самый популярный в соцсети. Под ним обычно публикуют мемы.
Администрация Twitter решила не отставать в уровне сарказма, поэтому в связи с резким увеличением количества пользователей, решил поздравить всех.
Twitter поздравил всех новых пользователей, что рассмешило пользователей, потому что шутка вышла из-под контроля / Скриншот
Другие компании решили не отставать от тенденции / Скриншот
Темы сбоя работы соцсетей не обошли и в фанклубе Евровидения / Скриншот
Жемчуг народного творчества
В соцсетях уже успели использовать популярные фильмы, сериалы и уже известные мемы, которые теперь получили вторую жизнь. Предлагаем вам яркую подборку.
Вот такие лайфхаки предлагают пользователям соцсетей / Твиттер V. Yistalo
Легендарные мемы получили второе дыхание / Скриншот
В ход пошли кадры с корейской дорамы "Игра в кальмара" / Твитер Vipin Sharma
Не забыли и пошутить о тех, чья работа как раз таки в соцсетях / Твитер пани Мария
И в завершение – шутки о том, что Twitter похоронил конкурентов / Твитер Mohammad sojib
Хорошего вечера!