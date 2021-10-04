Користувачі буквально зі всіх куточків світу жартують про збій у роботі соцмереж. До цього доєдналася навіть адміністрація Twitter, який у вечір 4 жовтня фактично став найпопулярнішою соціальною мережею.

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Жартували не лише користувачі соцмереж

Жарти про Instagram та Facebook буквально заполонили стрічку Twitter. Хетштег #facebookdown – найпопулярніший у соцмережі. Під ним зазвичай публікують меми.

Адміністрація Twitter вирішила не відставати у рівні сарказму, тому у зв'язку з різким збільшенням кількості користувачів, вирішив привітати усіх.



Twitter привітав усіх нових користувачів, що розсмішило користувачів, бо жарт вийшов з-під контролю / Скриншот



Укрпошта теж вирішила пожартувати / Скриншот



Інші компанії вирішили не відставати від тенденції / Скриншот



Увагою не обминули навіть Viber / Скриншот



Теми збою роботи соцмереж не оминули і у фанклубі Євробачення / Скриншот

Перли народної творчості

У соцмережах вже встигли використати популярні фільми, серіали та уже відомі меми, які тепер отримали друге життя. пропонуємо вам яскраву підбірку.



Ось такі лайфхаки пропонують користувачам соцмереж / Твітер V.Yistalo



Легендарні меми отримали друге дихання / Скриншот



У хід пішли кадри з корейської дорами "Гра в кальмара" / Твітер Vipin Sharma



Не забули й пожартувати про тих, чия робота якраз таки у соцмережах / Твітер пані Марія



І на завершення – жарти про те, що Twitter поховав конкурентів / Твітер Mohammad sojib

Гарного вечора!