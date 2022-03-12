Ты меня слышишь, тебя разорвет, — Байден насмехается над российским фондовым рынком
Россия утром 24 февраля решилась развязать полномасштабную войну против Украины. Цивилизованный мир сразу ввел против агрессора самые жесткие санкции.
Следовательно, для российского фондового рынка наступили худшие времена в истории. Американский лидер Джо Байден уже начал открыто насмехаться над РФ, информирует 24 канал.
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"Ты меня слышишь? Тебя разорвет", – обратился президент США к российскому фондовому рынку.
Однако зафиксировать крах фондового рынка России пока не позволяет лишь то, что котировки на московской бирже не обновлялись с 28 февраля из-за остановки торгов.
Однако, когда ее открытие все же случится – российская экономика стремительно полетит вниз.
Байден насмехается над российским фондовым рынком: смотрите видео