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Тымчук заподозрил Савченко в передаче государственной и военной тайн

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Савченко могла передавать данные, которые составляют гостайну, заявил Тымчук
Савченко могла передавать данные, которые составляют гостайну, заявил Тымчук / Фото из открытых источников

Внефракционный нардеп Надежда Савченко не потеряла доступ к государственной и военной тайнам после ее исключения из комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны. Так, политик могла передавать информацию об этих тайнах во время посещения оккупированных территорий.

Такое мнение в комментарии изданию "РБК-Украина" высказал нардеп от "Народного фронта", член комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

Отметим, что 15 марта Верховная Рада поддержала постановление №5543 об исключении Надежды Савченко из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Исключение Савченко из комитета является абсолютно адекватным решением. Так, как член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны она принимала участие в закрытых заседаниях комитета. На этих заседаниях рассматривались вопросы, которые составляют государственную и военную тайну нашего государства", – заявил Тымчук.

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Народный избранник не исключил, что Савченко могла кому-то передавать данные, представляющие военную тайну.

Учитывая, как она свободно передвигалась на оккупированной территории, дальше – нам неизвестно... Мы нейтрализовали ее лишь наполовину. Она сейчас не имеет права принимать участие в закрытых заседаниях комитета, но с другой стороны, как народный депутат, Савченко до сих пор владеет допуском к государственной тайне всех степеней,
– заявил Тымчук.

Политик обратил внимание на то, что в украинском законодательстве не прописана возможность лишения народного депутата допуска к государственной тайне.

"Соответственно, у нас были запросы к СБУ с просьбой рассмотреть вопрос лишения Савченко этого допуска. Но от СБУ никаких ответов не получили. Поэтому я думаю, что проблема в законодательстве, которое автоматически предоставляет бонусы и преимущества народным депутатам. Вопрос лишения депутатов этих бонусов – тоже проблема, ведь это в законе не прописано", – пояснил Тымчук.

Напомним, 15 марта в Верховную Раду были переданы представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. По словам главы ГПУ Юрия Луценко, Савченко готовила теракт в здании парламента.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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