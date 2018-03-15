Тимчук запідозрив Савченко в передачі державної та військової таємниць

Позафракційний нардеп Надія Савченко не втратила доступ до державної та військової таємниць після її виключення з комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони. Так, політик могла передавати інформацію про ці таємниці під час відвідування окупованих територій.

Таку думку в коментарі виданню "РБК-Україна" висловив нардеп від "Народного фронту", член комітету парламенту з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук.

Зазначимо, що 15 березня Верховна Рада підтримала постанову №5543 про виключення Надії Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.

"Виключення Савченко з комітету є абсолютно адекватним рішенням. Так, як член комітету з питань нацбезпеки і оборони вона брала участь у закритих засіданнях комітету. На цих засіданнях розглядались питання, які становлять державну та військову таємницю нашої держави", – заявив Тимчук.

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Народний обранець не виключив, що Савченко могла будь-кому передавати дані, які становлять військову таємницю.

Враховуючи, як вона вільно пересувалась на окупованій території, далі – нам невідомо… Ми нейтралізували її лише наполовину. Вона зараз не має права брати участь у закритих засіданнях комітету, але з іншого боку, як народний депутат, Савченко досі володіє допуском до державної таємниці всіх ступенів,

– заявив Тимчук.

Політик звернув увагу на те, що в українському законодавстві не прописана можливість позбавлення народного депутата допуску до державної таємниці.

"Відповідно, у нас були запити до СБУ з проханням розглянути питання позбавлення Савченко цього допуску. Але від СБУ жодних відповідей не отримали. Тому я думаю, що проблема в законодавстві, яке автоматично надає бонуси і переваги народним депутатам. Питання позбавлення депутатів цих бонусів – теж проблема, адже це в законі не прописано", – пояснив Тимчук.

Нагадаємо, 15 березня до Верховної Ради були передані подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко. За словами глави ГПУ Юрія Луценка, Савченко готувала теракт у будівлі парламенту.