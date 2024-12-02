Донат, билеты, книги: на что можно потратить тысячу Зеленского

С декабря украинцы имеют право получить "зимнюю еПоддержку", названную в народе тысячей от Зеленского. Оформить помощь можно и на ребенка. Тысячу не будут облагать налогами.

24 Канал со ссылкой на Минфин напоминает, на что можно потратить "зимнюю тысячу" и как ее оформить. Заявление на получение помощи подали 2,5 миллиона украинцев.

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На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Программа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период. Полученные деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и тому подобное. В то же время украинцы могут направить средства на поддержку Вооруженных Сил Украины, в частности, через приобретение военных облигаций,

– говорится на сайте Минфина.

Номинальная стоимость одной облигации – как раз тысяча гривен. С октября 2022 года военные облигации можно приобрести в Дие.

Важно! Потратить средства, начисленные на банковскую карточку, можно будет до конца 2025 года. А вот средства, которые будет доставлять Укрпочта пенсионерам и людям с инвалидностью, можно будет использовать до марта 2025 года. Предоставление помощи через Укрпочту начнется 4 декабря.

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