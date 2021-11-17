Тысяча от Зеленского: почему идея Президента вызвала такой негатив

Наблюдал бурление вокруг тысячи, которую Зеленский пообещал тем, кто вакцинируется. Кто-то изощрялся в остроумии, кто-то просто брызгал ядовитой слюной... Ничего неожиданного.

У определенной части общества есть запрос на ненависть. Она иначе не умеет ни жить, ни мыслить.

Читайте также "Вовина тысяча" vs "Юлина тысяча": как это работает

Хорошо ли для общества предложенное, плохо ли – будет волна нечистот, злорадствова, оскорблений и еще что-нибудь соответствующее.

Многие страны, для того, чтобы увеличить уровень вакцинирования и спасти как можно больше людей, идут на самые разнообразные меры и уловки. Тут и разовые выплаты, и лотереи, и материальные поощрения... Все что можно сделать для того, чтобы обезопасить общество, должно быть сделано.

Во второй по уровню смертности от COVID-19 стране в мире, где значительная часть населения, простите, глупа настолько, что верит в заговоры рептилоидов, бигфармы, генетические изменения от вакцин, готовится излучать 5G, раздавать вайфай и притягивать металлические предметы, нужно и можно общаться все, чтобы изменить ситуацию.

И 1000 гривен – это самое малое, что можно пообещать.

По теме "Тысяча Зеленского" может заинтересовать не всех: сработает ли бонус за вакцинацию

У нас мэр Борис Филатов дает вакцинировавшимся проездной на месяц или 500 гривен на выбор. И это работает.

Если такие меры спасут хотя бы сотню жизней в день, то это благо.

Те, кто злобно хихикают на президентской тысячей, честно говоря, не умные и нехорошие люди. Утешает одно: собаки лают – караван идет.

Не важно, кто делает добро. Даже если вы его не любите, поддержите его. Вторая сторона – это сторона зла.

По теме Государство должно премировать семейных врачей за их вакцинированных пациентов

Личные амбиции, антипатии – это ничто, если вы хотите принести пользу.

Нет вечных врагов и вечных друзей – есть вечные интересы твоей страны, твоих соотечественников. Уж простите за неточную цитату.

И если деньгами можно спасти хоть кого-то из них, пусть деньги его спасут.