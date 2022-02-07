Тысяча за вакцинацию подросткам, как улучшить иммунитет: новости о коронавирусе 7 февраля
Отныне подростки могут получить тысячу гривен за вакцинацию. Ученые рассказали, как иммунитет можно "научить" бороться со всеми вариантами коронавируса, включая Омикрон. В Минздраве рассказали, когда ситуация с COVID стабилизируется и каким будет максимум больных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 февраля.
Новости о коронавирусе в Украине 7 февраля
Заболеваемость COVID-19 продолжает падать
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 23 378 человек, в том числе 2 242 ребенка и 394 медработника. Впрочем, снижение заболеваемости является традиционным после выходных.
Внимание Можно ли действительно считать Омикрон легкой версией COVID-19
Также уменьшилось количество людей, которые нуждались в госпитализации с коронавирусом – 2 699. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 115 пациентов. Выздоровели – 5 024 человека.
Низкие показатели заболеваемости можно объяснить спадом темпов тестирования в стране. В течение суток 6 февраля в стране провели 74 083 теста на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 40 818,
- методом ИФА – 2 618,
- исследование экспресс-тестами на антиген – 30 6472.
Между тем в минувший четверг, 3 февраля, когда заболеваемость достигла рекордных 43,7 тысячи, было проведено 164 456 тестов.
Суточный прирост новых больных по стране:
- Город Киев – 2 266;
- Винницкая область – 418;
- Волынская область-586;
- Днепропетровская область – 988;
- Донецкая область – 620;
- Житомирская область – 1 188;
- Закарпатская область – 471;
- Запорожская область – 446;
- Ивано-Франковская область – 779;
- Киевская область – 586;
- Кировоградская область – 213;
- Луганская область – 248;
- Львовская область – 2 122;
- Николаевская область – 990;
- Одесская область – 2 033;
- Полтавская область – 494;
- Ровненская область – 1 142;
- Сумская область – 1 024;
- Тернопольская область – 907;
- Харьковская область – 1 609;
- Херсонская область – 703;
- Хмельницкая область – 1 713;
- Черкасская область – 676;
- Черновицкая область – 749;
- Черниговская область – 407.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 307 437 случаев заболевания. По состоянию на 7 февраля выздоровели – 3 681 092 человека. К сожалению, 101 392 случая – летальные.
В целом в стране провели 18 603 958 ПЦР-тестов.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
За сутки, 6 февраля, в Украине против COVID-19 вакцинировали 18 626 людей. Первую дозу получил 5 741 человек, вторую дозу – 8 028 человек. Кроме того, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4 771 человек.
Актуально В Украине продолжает падать заболеваемость COVID-19
Прививки проводили 398 мобильных бригад по иммунизации, 1 899 пунктов прививки и 407 центров вакцинации населения.
Использовали 4 препарата:
- Pfizer (Comirnaty) – 13 815 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 2 922,
- Moderna – 1 623,
- AstraZeneca – 266.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании в Украине по крайней мере первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 15,5 миллионов человек, две дозы – почти 14,8 миллиона.
Дополнительную дозу получили 20 332 человека, бустерную дозу – больше 459 тысяч человек.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
Как получить тысячу за вакцинацию подросткам
Источник: Минцифры
С сегодняшнего дня, 7 февраля, украинцы в возрасте от 14 до 18 лет могут получить тысячу гривен по программе "єПідтримка".
Алгоритм действий. Сначала нужно открыть карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров, после чего подать заявку в приложении "Дия", нажав "Услуги – єПідтримка – Получить помощь".Внимание! Чтобы оформить выплату, нужно быть дважды вакцинированным против COVID-19.
Ситуация с коронавирусом стабилизируется в марте
Источник: 24 канал
В Министерстве здравоохранения считают, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом в стране будут достигать до 60 тысяч за сутки. Однако с начала марта в Украине ситуация может стабилизироваться.
Ермак поборол коронавирус
Источник: фейсбук Андрея Ермака
Андрей Ермак в понедельник, 7 февраля, сообщил, что поборол коронавирус. Глава Офиса Президента рассказал: уже сегодня он отправится на работу.
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Новости о коронавирусе в мире 7 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 7 февраля в мире обнаружили свыше 395 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Бразилия и Германия.
Россия бьет все коронавирусные рекорды
Источник: MedicalXpress
За минувшие сутки в России зафиксировали 189 071 новый случай заражения, это примерно на 2 800 случаев больше, чем в предыдущий день. Этот показатель в 10 раз больше, чем в начале января, когда ежедневно новых случаев было около 17 000.
Новые исследования коронавируса
Патологии в мозге у умерших COVID-пациентов
Источник: Alzheimer's & Dementia
Ученые обнаружили у умерших от коронавируса пациентов патологию мозга, характерную для болезни Альцгеймера. По мнению исследователей, иммунный ответ, характерный для тяжелой формы коронавируса, провоцирует воспаление в головном мозге. Это отвечает за дисфункцию рианодиновых рецепторов и за повышение уровней фосфорилированного тау-белка.
Течение Омикрона, Альфы и Дельты: сравнительный анализ
Источник: The American Journal of Pathology
Как выяснилось, пациенты с Омикроном были на несколько лет моложе пациентов с Альфой или Дельтой: средний возраст первых — 44,3 года, 57,8% составляют женщины. К тому же инфицированные Омикроном реже нуждались в госпитализации, а если и попадали на лечение в больницы, то проводили там значительно меньше времени.
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6 новых симптомов Омикрона
Источник: Express
Омикрон вызывает симптомы, которые напоминают обычную простуду, – в частности, насморк, головную боль и слабость. Однако теперь исследователи обратили внимание, что у больных могут наблюдаться и другие признаки болезни, в частности:
- потрескавшиеся или воспаленные губы;
- воспаление и сыпь на пальцах ног – так называемые "ковидные пальцы";
- сухость кожи на шее, передней части груди;
- сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу;
- сыпь, которая напоминает крапивницу;
- сыпь в форме пурпурных или красных болезненных пятен, похожая на обморожение кожи.
Как улучшить иммунитет против коронавируса
Источник: Nature Medicine
Ученые рассказали, как иммунитет можно "научить" бороться со всеми вариантами коронавируса, включая Омикрон.
В общем для этого нужно:
- получить 3 дозы вакцины против COVID-19;
- переболеть коронавирусом, после чего пройти курс по крайней мере по двум прививкам; вакцинироваться, а затем инфицироваться COVID-19.
Розмарин может помочь против COVID-19
Источник: Antioxidants
Ученые обнаружили, что соединение, которое содержит розмарин, может быть неплохим оружием против коронавируса. Хотя исследование является предварительным, исследователи предполагают, что карнозиновая кислота обладает противовирусным эффектом.