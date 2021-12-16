"Тысяча Зеленского" может не поступить 19 декабря: когда ждать деньги
Источник:ВВС
Программа по выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию должна начаться 19 декабря. Минцифры предупреждает, что все бюрократические проблемы должны решить к 20 декабря.
По словам главы Минцифры Михаила Федорова, деньги начнут приходить на счета украинцев 20 – 21 декабря. В то же время министр заранее предупреждает, что могут возникнуть проблемы, потому что реестры не всегда выдерживают нагрузки.
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Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20 – 21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку,
– сказал Федоров.
Министр надеется, что деньги украинцы все-таки получат раньше.
Что известно о "тысяче Зеленского"
- 2 декабря Верховная Рада проголосовала за закон президента о выделении тысячи гривен за полную вакцинацию против коронавируса. Программа предусматривает поддержку бизнеса, который пострадал во время пандемии.
- Деньги можно будет получить через сервис "Дия". С 13 декабря начал действовать пилот проекта. Полноценно заявки будут принимать с 19 по 29 декабря. Деньги будет невозможно будет получить наличными. Их будут выдавать через систему "Дия" как так называемый сертификат на определенные виды услуг
- Человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг. Например, поехать в другой город, посетить музей, спектакль, или другое культурное мероприятие.
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