"Тысяча Зеленского" может не поступить 19 декабря: когда ждать деньги

Программа по выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию должна начаться 19 декабря. Минцифры предупреждает, что все бюрократические проблемы должны решить к 20 декабря.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, деньги начнут приходить на счета украинцев 20 – 21 декабря. В то же время министр заранее предупреждает, что могут возникнуть проблемы, потому что реестры не всегда выдерживают нагрузки.

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Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20 – 21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку,

– сказал Федоров.

Министр надеется, что деньги украинцы все-таки получат раньше.

Что известно о "тысяче Зеленского"

2 декабря Верховная Рада проголосовала за закон президента о выделении тысячи гривен за полную вакцинацию против коронавируса. Программа предусматривает поддержку бизнеса, который пострадал во время пандемии.

Деньги можно будет получить через сервис "Дия". С 13 декабря начал действовать пилот проекта. Полноценно заявки будут принимать с 19 по 29 декабря. Деньги будет невозможно будет получить наличными. Их будут выдавать через систему "Дия" как так называемый сертификат на определенные виды услуг

Человек по этому "сертификату" или "депозиту" сможет выбрать несколько услуг. Например, поехать в другой город, посетить музей, спектакль, или другое культурное мероприятие.

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