"Тысяча Зеленского": украинцы купили железнодорожных билетов на 42 миллиона

Украинцы, которые дважды привились от коронавируса, активно тратят "тысячу Владимира Зеленского". За эти деньги граждане уже приобрели более 100 тысяч билетов на железнодорожный транспорт.

В течение действия программы "е-Поддержка" пассажиры потратили на билеты более 42 миллионов гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 гривен.

К теме Книги и билеты на поезд: украинцы рассказали, как тратят "тысячу Зеленского"

По данным Укрзализныци, лимит по оплате железнодорожных билетов картой "е-Поддержка" равен сумме средств на ней. То есть, можно выбрать билет на любой рейс стоимостью до тысячи гривен.

Воспользоваться программой могут совершеннолетние граждане Украины при наличии "зеленого" сертификата в Дии.

Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке.

Интересно Повлияет ли "ковидная тысяча" на субсидию: ответ Минсоцполитики

"Тысяча Зеленского": что известно

Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату тысячи гривен всем, кто дважды вакцинировался против COVID-19.

Целью программы является поддержка бизнеса, пострадавшего в результате пандемии и стимул населения иммунизироваться от коронавируса.

За эти деньги можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей или концертный зал. Также есть возможность купить билеты на внутренние авиа– или железнодорожные перевозки. В то же время, пенсионеры могут приобрести еще и лекарства.

Проект "е-Поддержка" официально запущен в Дии 19 декабря 2021 года.

Как получить "тысячу Зеленского": смотрите видео