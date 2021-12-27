"Тысяча Зеленского": украинцы купили железнодорожных билетов на 42 миллиона
Источник:Укрзализныця
Украинцы, которые дважды привились от коронавируса, активно тратят "тысячу Владимира Зеленского". За эти деньги граждане уже приобрели более 100 тысяч билетов на железнодорожный транспорт.
В течение действия программы "е-Поддержка" пассажиры потратили на билеты более 42 миллионов гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 гривен.
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По данным Укрзализныци, лимит по оплате железнодорожных билетов картой "е-Поддержка" равен сумме средств на ней. То есть, можно выбрать билет на любой рейс стоимостью до тысячи гривен.Обратите внимание! Воспользоваться программой могут совершеннолетние граждане Украины при наличии "зеленого" сертификата в Дии.
Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке.
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"Тысяча Зеленского": что известно
- Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату тысячи гривен всем, кто дважды вакцинировался против COVID-19.
- Целью программы является поддержка бизнеса, пострадавшего в результате пандемии и стимул населения иммунизироваться от коронавируса.
- За эти деньги можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей или концертный зал. Также есть возможность купить билеты на внутренние авиа– или железнодорожные перевозки. В то же время, пенсионеры могут приобрести еще и лекарства.
- Проект "е-Поддержка" официально запущен в Дии 19 декабря 2021 года.
Как получить "тысячу Зеленского": смотрите видео