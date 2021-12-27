Впродовж дії програми "єПідтримка" пасажири витратили на квитки більше ніж 42 мільйони гривень. Середній чек однієї транзакції становить 420 гривень.

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За даними Укрзалізниці, ліміт за оплатою залізничних квитків карткою "єПідтримка" дорівнює сумі коштів на ній. Тобто можна обрати квиток на будь-який рейс вартістю до тисячі гривень.

Зверніть увагу! Скористатися програмою можуть повнолітні громадяни України за наявності "зеленого" сертифіката у Дії.

Купуючи квитки на залізницю, пасажири також отримують доступ до безкоштовної залізничної онлайн-бібліотеки.

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"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський 15 листопада анонсував виплату однієї тисячі гривень усім, хто двічі вакцинувався проти COVID-19.

Метою програми є підтримка бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії, та стимул населення імунізуватися від коронавірусу.

За ці гроші можна придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей чи концертний зал. Також є можливість купити квитки на внутрішні авіа- або залізничні перевезення. Водночас пенсіонери можуть придбати ще й ліки.

Проєкт "єПідтримка" офіційно запустили в Дії 19 грудня 2021 року.

Як отримати "тисячу Зеленського": дивіться відео