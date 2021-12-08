Тысячи долларов в совершеннолетие: эксклюзивное интервью с Гетманцевым об экономическом паспорте

Экономический паспорт украинца предусматривает накопление денег для детей, которые они получат после совершеннолетия. Известно, что сумма будет достигать примерно 10 тысяч долларов.

Об этом глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Также он рассказал о доступе к счетам детей и создании Фонда будущих поколений.

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Об экономическом паспорте украинца

Президент уже внес в Верховную Раду 4 законопроекта об экономическом паспорте украинца. Также внес изменения в Бюджетный, Налоговый, Административный и Уголовный кодексы для того, чтобы в будущем начислить плату детям за пользование украинских недр. Это было одно из предвыборных обещаний. Говорят, обещанного 3 года ждут.

Я не согласен с тем, что в будущем. На самом деле отчисление будет осуществляться с первого года действия законопроектов. Мы думаем, что проголосуем достаточно быстро. Не будем медлить с ними.

Философия законопроектов заключается в том, что дети, которые являются гражданами Украины, должны чувствовать свою причастность к государству не только в виде определенных лозунгов, но и в конкретных материальных вещах – их совладении недр, которые есть у народа Украины.

В эту перспективу и обещание никто долго не верил. Эксперты считали ее популистской и говорили, что до нее не дойдет дело. Хватит ли политической воли для принятия в Верховной Раде? Вы сказали, что не будете медлить. Есть шанс, что уже в 2021 году проголосуете в первом чтении?

Нет, в 2021 году нет никаких шансов, потому что 14 дней нужно на представление альтернативных законопроектов. Вероятнее всего, первое чтение будет в начале 2022 года.

Возможно, через 2 месяца, в марте – апреле 2022 года уже будет этот закон.

Разберемся, что такое экономический паспорт. Экономический паспорт украинца – это счет, который открывают каждому ребенку, родившемуся в Украине с 2019 года. Каждый ребенок получает на счет часть ренты, которую государство собирает от недр.

Гетманцев рассказал, что закон не успеют принять в 2021 году / Фото 24 канала, Валентина Полищук

В законопроектах, которые сегодня (6 декабря – 24 канал) внесли в Верховную Раду, текстов нет. Однако приоткрою занавес. Ежегодно будут начислять 2 минимальных заработных платы на каждого ребенка.

Минимальная зарплата с 1 декабря – 6,5 тысячи, поэтому можете примерно понимать, какой будет сумма. Тем более минимальная заработная плата индексируется и ежегодно увеличивается.

Администрировать счета будет Фонд будущих поколений. Это государственное учреждение, которое специально создадут. Госучреждение не просто будет держать деньги на счетах, а вкладывать деньги в определенные инструменты. Прежде всего – это государственные ценные бумаги, которые будут зарабатывать на деньгах дополнительные проценты.

Если государство гарантирует отчисления каждый год в определенной сумме – 2 минимальных заработных платы – возможно, сумма будет больше, если она от недр. Мы не будем собирать столько от недр. Деньги зависят от стоимости, по которой реализуют недра на внешних рынках. Государство будет дотировать разницу через бюджет.

Можем посчитать, что ребенок в момент достижения совершеннолетия получит примерно 10 тысяч долларов США. Их можно потратить на жилье и обучение. Если ему этого не нужно, то может просто перечислить деньги на свой пенсионный счет – накопительную систему пенсионного страхования.

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Если случится, что ребенок заболеет болезнью, которая не финансируется в полном объеме из Госбюджета, то эти деньги можно взять досрочно.

После объявления законопроекта в обществе возникает банальный вопрос дискредитации. Чем хуже дети, родившиеся до 2019 года? Родители таких детей воспринимают программу крайне негативно.

Мы должны понимать, что, бесспорно, раздать всем все деньги – это прекрасная цель, но она не имеет никаких финансовых оснований в экономических расчетах.

Мы пришли к власти в 2019 году и в этом же году взяли на себя обязательства по экономическому паспорту. Мы это выполняем.

Любая выплата такого характера будет несправедливой. А чем провинились те дети, которые уже достигли совершеннолетия и родились во времена независимой Украины? Чем провинился я, который родился во времена СССР и мне ничего не отчисляют?

Вопрос о том, что не все получат деньги, на которые кто-то рассчитывал, будет задаваться всегда.

Хочу подчеркнуть еще одну сторону программы. На это, возможно, не обращают должное внимание. Это стимулирование рождаемости.

К сожалению, в связи с потерей территории и определенными экономическими проблемами, в стране катастрофическое падение рождаемости. Именно поэтому должны воспринимать программу и как стимулирование рождаемости. Супруги, которые не имеют детей и не получают никаких отчислений в соответствии с программой, могут родить.

Гетманцев: "Это стимулирование рождаемости" / Фото 24 канала, Валентина Полищук

Это имеет вид подмены акцентов. Вы затронули вопрос о рождаемости. Вы делали расчеты по рождаемости на последующие годы, десятилетия?

Бесспорно, у нас есть динамика и статистика. Понимаем, что примерно 300 тысяч детей рождаются каждый год. Детей рождается меньше. Одним из наших приоритетов являются программы, связанные со стимулированием рождаемости.

Мы проголосовали постановление о создании Службы по делам детей. Это очень важное решение. Возможно, его СМИ недооценили. Служба будет особенно заботиться о детях из тех семей, где им не уделяют должного внимания.

Я лично и еще 50 депутатов подали законопроект, в соответствии с которым увеличивают выплаты при рождении ребенка:

за 1 ребенка – 50 тысяч гривен;

за 2 детей – 100 тысяч гривен;

за 3 детей – 150 тысяч и так далее.

Планируем сделать уже с 2023 года. Это комплекс программ. Мы очень внимательно изучали историю таких выплат и в Украине, и за рубежом.

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За период президентства Виктора Януковича такие меры привели к повышению рождаемости. Об этом есть статистика. От нее никуда не денешься.

На 1 женщину увеличивалась рождаемость в абсолютных (цифрах – 24 канал). Считаем, что именно в этой части политика была такой, которая соответствует лучшим мировым практикам. Такой, которой надо подражать.

О доступе к счетам детей

Родители смогут видеть эти отчисления каждый месяц, или уже после совершеннолетия ребенка? Насчет недр, о каких именно идет речь?

Речь идет об отчислении от всех недр, которые добываются в Украине. Это, в частности:

газ;

уголь;

нефть;

руда.

Будут видеть? Бесспорно, ежемесячно. Будет соответствующий ресурс и доступ каждого родителя к счету ребенка, где они в режиме реального времени будут видеть, что меняется на счету.

Они смогут видеть как в гривне, так и в тех валютах, в которых захотят.

О защите счетов от инфляции

Поделитесь, как эти накопления планируют защищать от инфляции? За 18 лет деньги могут обесцениться и дети получат копейки. Реализация такого проекта может нанести, наоборот, большой вред стране и не обеспечит будущее детей.

Абсолютно правильный вопрос. Это было одним из основных предметов обсуждения этой программы.

Мы планируем, что государственное финансовое учреждение Фонд будущих поколений будет инвестировать собранные средства в те инструменты, которые на сегодня доступны в Украине. Прежде всего, это государственные ценные бумаги. Ставка процентов отражает инфляцию и дает возможность заработать.

А не стимулирует ли эта история к тому, что люди перестанут работать и станут обузой для экономики?

Я не думаю, что те деньги, которые мы будем платить на счета, будут достаточными, чтобы прожить на них после 18 лет. Я бы сейчас не ставил вопросы Украине, которые актуальны для Швейцарии, скажем.

Накопления будут защищать от инфляции / Фото 24 канала, Валентина Полищук

О Фонде будущих поколений

Что касается Фонда будущих поколений, который мы должны создать. Это будет еще одно госучреждение. Во сколько оно нам будет обходиться и нужно ли нам еще одно госучреждение?

Считаю, что нужно, ведь это учреждение создается не на 1 год и не на 10 лет. Эти деньги должны учитываться в одном месте. Мы должны иметь ответственных государственников, которые будут управлять теми деньгами.

Бесспорно, этот Фонд будет в координации Министерства финансов. Не будет дорого стоить. Не думаю, что там будет большой штат.

Вопрос о стоимости его содержания будем рассматривать тогда, когда примем закон об экономическом паспорте.

Мы помним, как люди относятся к госучреждениям. Помним сберкнижки, с которых в один момент деньги исчезли. Возникает вопрос доверия к этому.

Именно поэтому мы и говорим об администрировании государственного учреждения. Мы не говорим о том, что это будут частные структуры, у которых действительно меньший процент доверия. Так или иначе, мы живем в постсоветской стране, которая пережила несколько больших кризисов. Кризисы были связаны с потерей стоимости гривны.

Однако это же не причина не реализовывать такие программы.

Здесь не столько из-за степени недоверия, сколько из-за высокого уровня бюрократии, множества условий и справок. Всегда получать такую помощь очень трудно. Будут какие-то изменения в этом?

Нас трудно обвинить в бюрократизации, ведь программа "Дия", которую мы предложили и она уже действует, в ней уже есть более 11 миллионов пользователей. Она и свидетельствует о том, что мы отказываемся от бюрократизации.

Наша цель – перейти в цифровое общение с гражданином как можно больше. Бесспорно, минимум бумаг и бюрократизации.

Об "антиахметовском" законе

О законе №5600, который должен этот Фонд будущего наполнять. Я так понимаю, он у нас является основным источником поступления?

Нет, почему? Собирается рента. Она составляет более 40 миллиардов в год. Этот закон касается только одной части этой ренты. Да, она важна, но это лишь часть.

Закон №5600 – об увеличении налогов. Он должен в 2022 году добавить бюджету 20 миллиардов гривен

Когда сейчас забрасывают власть вопросами, где брать деньги на определенные сферы – это, мол, рента. Так, увеличились вопросы, которые касаются Рината Ахметова относительно цены на руду. Аналитики прогнозируют, что цена будет падать. Если прогнозы эти оправдаются, то Ахметов и другие будут платить меньше, чем было до законопроекта. Если действительно так будет, где вы будете брать деньги?

Это неправда, что мы объясняем поступления в бюджет рентой. Эти отчисления никаким образом не будут критичными для бюджета.

Вопрос ренты – это больше о вопросах справедливости, а не наполнения бюджета. Однако и наполнение бюджета также.

Если говорить о справедливости и ренте – абсолютно справедливо, если любой бизнес при низкой цене на ресурс будет платить меньше, а при высокой цене будет платить кратно больше.

Сейчас мы имеем ситуацию, когда добытчик платит фиксированную сумму от добытой руды. Это абсолютно не отвечает интересам общества, если цена на ренту является обычной – это примерно 100 долларов, поэтому мы изменили этот подход.

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Он будет платить процент от цены на руду на внешних рынках. Этот индекс Platts является общеизвестным, его невозможно подделать и в отношении него нет никаких споров.

Сумма, которую будут отчислять в бюджет, будет привязываться к этому индексу. Меньший индекс – меньше, больший – больше. Это и есть справедливость, так работает во всем мире.

Доходы от аренды идут в местные бюджеты…

В зависимости от того, какие это ископаемые.

Опять же, пострадает ли от этого децентрализация? Средства будут забирать и передавать в другое место. Чем это будет компенсироваться, если это действительно так?

Средства забирать никто не будет. Мы не можем ничего забирать из местных бюджетов без компенсации, это прямая норма бюджетного кодекса.

Даже если мы что-то перераспределяем – всегда предусматриваем компенсации, иначе оно не работает, это невозможно сделать. Это дискуссия на пустом месте.