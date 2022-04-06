Тысячи единиц техники и 18 600 уничтоженных оккупантов: обнародовали свежие потери врага
6 апреля 2022 , 10:20Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
По состоянию на утро 6 апреля российские оккупанты уже потеряли около 18 600 своих солдат. Кроме того, армия агрессора обеднела на несколько тысяч единиц техники.
Так, в Генштабе ВСУ обнародовали свежие потери врага. Это приблизительные цифры, то есть потери россиян могут быть значительно большими.
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Потери оккупантов
- личного состава – около 18600 человек,
- танков – 684,
- боевых бронированных машин – 1861,
- артиллерийских систем – 332,
- РСЗО – 107,
- средства ПВО – 55,
- самолетов – 150,
- вертолетов – 135,
- автомобильной техники – 1324,
- кораблей /катеров – 7,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96,
- специальной техники – 25.
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Потери россиян / Инфографика Генштаба ВСУ
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