Тысячи людей в Вашингтоне потребовали закрыть небо над Украиной

Вблизи Белого дома 7 марта прошла масштабная акция за беспилотную зону над Украиной. На митинг вышли тысячи человек.

Они потребовали закрыть небо, усилить украинские оборонные возможности и санкции против России.

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На фоне разрушительных бомбардировок гражданских территорий, а также угрозы ядерного армагедона на Запорожской АЭС со стороны войск РФ украинская община и небезразличные союзники требуют увеличить помощь США для Украины,

– заявили организаторы митинга.

Они также отметили усиление гуманитарного кризиса, который сейчас выходит за границу Украины и распространяется на другие европейские государства и нуждается в неотложном ответе.

Участники акции держали в руках плакаты:

"Обеспечьте бесполетную зону!";

"Остановите войну в Украине!";

"Закройте наше небо!";

"Поддержите Украину!"

Украина нуждается в большей помощи

Соорганизатор митингов Ярослав Гетьман объяснил, что главная цель мероприятия – призвать Джо Байдена и других лидеров признать, что Украина нуждается в большей помощи.

Мы благодарны за помощь, которая была оказана до сих пор, но мы просим, ​​чтобы все российские банки были отрезаны от системы SWIFT, чтобы США прекратили покупать нефть в России, чтобы Европа дала самолеты Украине и чтобы закрыли небо над Украиной, защитили ее от ракет, вражеских самолетов и бомб,

– сказал активист.

К слову, США дали "зеленый свет" тем странам НАТО, кто захочет поставлять истребители Украине.

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