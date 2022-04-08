Тысячи людей ждали эвакуацию: кадры с вокзала в Краматорске, который атаковали оккупанты

Российские оккупанты цинично нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Там около 4 тысяч человек из Донецкой и Луганской областей ждали эвакуационный поезд.

Жители Донецкой и Луганской областей эвакуационным поездом хотели выехать в более безопасные населенные пункты. Однако около 10:30 на вокзал оккупанты осуществили ракетный удар.

Заметьте От ракеты должны были погибнуть все люди на вокзале, – мэр Краматорска

От вражеской атаки погибли, по меньшей мере, 39 человек, из которых 4 – дети. Кроме того, в больницах оказались более сотни раненых.

В эфире общенационального марафона мэр Краматорска Александр Гончаренко заявил, что в город приехали врачи из соседних городов. Несколько десятков хирургов одновременно оперируют пострадавших.

Известно, что оккупанты атаковали Краматорск "Точкой-У".

Оккупанты выпустили ракеты на вокзал в Краматорске: смотрите видео