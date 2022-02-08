Тысячи нарушителей и штрафов: как работают тайные "фантомы" на дорогах Украины

На украинских дорогах с 25 января 2022 года появились полицейские автомобили "фантомы", отслеживающие превышение скорости водителями. Только за несколько дней они успели зафиксировать тысячи нарушений.

О том, как работают "фантомы", насколько законна их деятельность и помогут ли они снизить аварийность на дорогах – разбирался сайт 24 канала.

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Что такое "фантомы" Автомобили патрульной полиции, которые визуально не отличаются от других автомобилей-участников дорожного движения. Впрочем, они могут фиксировать превышение скорости одновременно на 50 движущихся целях.

Как работают "фантомы" на дорогах

Работают эти автомобили на базе Skoda Kodiaq и встроенной системы контроля скорости движущихся транспортных средств, считывания и распознавания номерных знаков с последующей проверкой в ​​базах данных. Нарушителей эти автомобили не останавливают, система просто передает информацию и водитель получает штраф за превышение скорости.

Также известно, что "фантомы" фиксируют нарушение скоростного режима автомобилями в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном. Сейчас на дорогах ездят всего четыре "фантома", но в этом году запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей, а в 2023-м – еще 110.

за первый день работы четырех автомобилей было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости. По состоянию на 29 января вынесли уже 4 212 постановлений за нарушение скорости на дорогах, которые зафиксировали "фантомы", заявил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Пример одного из постановлений / Фото из фейсбука Антона Геращенко

Законность "фантомов" в Украине

У многих возникает вопрос, насколько законна деятельность таких автомобилей, ведь в законодательстве указано, что информация о технических средствах обнаружения и фиксации правонарушений должна быть размещена на видном месте. Мы расспросили юристов о том, могут ли "фантомы" свободно работать на украинских дорогах.

Андрей Арсирий, адвокат АО CREDENC, убежден, что использование "фантомов" – незаконно. Он объяснил, что согласно ст. 40 ЗУ "О национальной полиции", полиция для обеспечения публичной безопасности и порядка действительно может закреплять на служебных транспортных средствах без опознавательных знаков технику для фото и видеофиксации нарушений.

Но в части второй указанной статьи четко установлено, что информация о смонтированной/размещенной фототехнике и видеотехнике, технических средствах по обнаружению и/или фиксации правонарушений, радиационных, химических, биологических и ядерных угроз должна быть размещена на видном месте.

Такой информацией согласно правилам дорожного движения является Информационно-указательный знак 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения", обозначающий участки дорог, где возможно осуществление контроля над нарушением Правил дорожного движения с помощью специальных технических и/или электронных средств.

Полиция действительно может размещать на служебных автомобилях, включая "фантомы" фото и видеотехнику. Но надо обратить внимание на то, что указанные нормы, во-первых, позволяют размещать только фото- и видеотехнику, и ни о каком использовании еще и техники, фиксирующей скорость, речь не идет. А во-вторых, для законного использования указанной фото-, видеотехники автомобиль "фантом" должен двигаться исключительно в пределах действия знака 5.76 "Автоматическая видеофиксация нарушений Правил дорожного движения",

– заметил Андрей Арсирий.

Он также добавил, что согласно инструкции МВД вообще не предусматривается установка каких-либо приборов на служебные автомобили патрульной полиции для фиксации нарушений ПДД.

По словам адвокатов, "фантомы" – незаконные / Фото МВД

Деятельность так называемых "фантомов" незаконна, а следовательно и постановления о привлечении к административной ответственности вынесенные на основании данных полученных из таких приборов противоправны. Однако следует понимать, что признать постановление противоправным и отменить может только суд, а у суда может быть совсем другое видение. Андрей Арсирий Адвокат АО CREDENC

Владимир Адонин, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", рассказал, что согласно законам на передвижных комплексах фиксации на видном месте должна быть размещена информация о технических средствах по выявлению и/или фиксации правонарушений. В то же время он уточнил, что "в законодательстве нет четкого определения стандартов содержания, размера и конкретных мест размещения информации о технических средствах по выявлению и/или фиксации правонарушений, в частности на Передвижных комплексах фиксации".

В судебном порядке следует уделить особое внимание сертификации и стандартизации оборудования, которым зафиксированы такие нарушения, ведь сведения об оборудовании должны быть указаны в протоколе или постановлении. Далее информацию о таких приборах фиксации можно получить, например, при подаче адвокатского запроса в полицию и орган сертификации такого оборудования. Владимир Адонин Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"

Помогут ли "фантомы" уменьшить количество аварий

По словам специалиста, пока не понятно, как быть с частью 2 статьи 31 "Закона о полиции", согласно которой во время проведения превентивных мероприятий полиция обязана сообщить лицу о причинах применения к нему таких мер, а также довести к его сведению нормативно-правовые акты, на основании которых они используются.

Андрей Арсирий уверен, что эта система не поможет снизить аварийность на дорогах, поскольку основной задачей патрульной полиции должно быть осуществление деятельности, направленной на предотвращение совершения правонарушений. А в этом случае действия правоохранителей направлены на тайное обнаружение и наказание и даже не нарушителя, а владельца автомобиля.

Законность деятельности "фантомов" до сих пор под вопросом / Фото МВД

Адвокат Надежда Шуляк отметила, что если брать зарубежный опыт, все же после появления на дорогах "фантомов" фиксировалось снижение динамики аварийности и нарушений ПДД.

Однако это должен быть комплексный подход: пересмотр размещенных знаков и средств регулирования дорожного движения на их целесообразность и соответствие требованиям дорожных обстоятельств, качество и состояние дорожного покрытия, наличие специальных элементов дороги, предназначенных для увеличения безопасности дорожного движения, эффективная работа дорожной патрульной полиции (четкое исполнение требований законов), системная работа по информированию общественности об опасности (например, социальная реклама по безопасности дорожного движения и т.п.) и другое,

– подчеркнула Шуляк.

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