Тысячи людей вышли на митинг за Украину в Варшаве: щемящее видео

В Варшаве 25 марта прошел масштабный митинг в поддержку Украины. Люди спели украинский гимн и призвали закрыть небо.

Поддержать Украину пришли тысячи человек, сообщает 24 канал. Они устроили перформанс в память о погибших и легли на землю в центре польской столицы.

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Люди принесли с собой тематические плакаты. В частности, портрет Владимира Зеленского, исполненный сине-желтыми красками.

Митингующие прославляли ВСУ, просили закрыть небо над Украиной и призвали Джо Байдена предоставить Украине больше оружия. Впоследствии люди зажгли фонарики.

Минтинг в поддержку Украины в Варшаве / Фото Софии Минджосы

В Варшаве люди пришли поддержать Украину: смотрите видео​