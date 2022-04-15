Тысячи заявок ежедневно, – Федоров рассказал, как приложение єВорог помогает выявить оккупантов

Уже 250 тысяч украинцев предоставили информацию о передвижении врага и его вражеской техники. Эта информация очень помогает ВСУ и другим украинским подразделениям.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире общеукраинского марафона, передает 24 канал.

Важно єВорог – новый Telegram-бот от Минцифры для сообщений о вражеских войсках и технике

По словам Федорова, этот бот отличается от других существующих программных продуктов, поэтому диверсанты не могут подбрасывать непроверенную или неправильную информацию. Из-за этого поступающая информация – очень качественная. Он сказал, что вся информация обрабатывается несколькими линиями людей, проверяющих эти данные.

Как украинцы помогают ВСУ через єВорог

Министр цифровой трансформации рассказал, что с начала работы приложения было очень много полезных кейсов.

Однажды шла колонна и на перекрестке с обеих улиц жители каждого дома снимали эту колонну. И таким образом мы получили полноценный обзор этой колонны,

– объяснил Федоров.

Источников информации много, но этот инструмент помогает происходящему на оккупированных территориях в режиме реального времени. Каждый день украинцы посылают тысячи заявок.

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В приложении Дия недавно запустили чат-бот єВорог. Он выполняет такую же функцию, как телеграм-бот СБУ, однако имеет одно отличие. Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение Дия. Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео.