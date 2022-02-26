Тысячи жертв, сотни пленных, – Зеленский снова обратился к россиянам
Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам. Он призвал их как можно быстрее побудить власти страны-агрессора остановить войну против Украины.
Об этом президент заявил в новом видеообращении, сообщает 24 канал. Чем быстрее враг прекратит наступление, тем больше людей останется в живых.
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"Я хочу, чтобы в России меня услышали абсолютно все. Тысячи жертв. Сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили умирать", – подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, сейчас в России многие шокированы действиями власти и это является правильной реакцией. Он поблагодарил отдельных русских культурных деятелей, выступивших против войны.
Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе и тысячам других россиян, чья совесть громко звучит,
– заявил президент.
Зеленский также призвал их остановить тех, кто лжет.
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